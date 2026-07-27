Putin susține că România e printre statele care vor recupera teritorii din Ucraina: Istoria pune lucrurile la locul lor

El a făcut aceste declaraţii în cadrul unei întâlniri cu militari ai Marinei ruse, notează News.ro.
„Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest, pământuri care au aparţinut cândva Poloniei, Ungariei şi României. Poate că nu se va întâmpla mâine sau poimâine. Poate dura un an, doi ani, 10 ani sau 15 ani, dar istoria va pune în cele din urmă lucrurile la locul lor”, a afirmat preşedintele rus.
Totodată, Putin a susţinut că Rusia a fost singurul garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei, însă Kievul a decis să considere Moscova drept inamic.
„A existat un singur garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei. Acesta a fost Rusia. Dar ei au decis că este necesar, posibil şi avantajos pentru ei să declare Rusia drept duşman”, a spus Putin în cadrul întâlnirii cu militarii Marinei ruse.
Statul român nu are prețenii teritoriale în Ucraina
Trebuie precizat că sunt mai multe teritorii care au aparținut României înainte de al Doilea Război Mondial și care în prezent fac parte din Ucraina: nordul Bucovinei; Ținutul Herța; sudul Basarabiei (Bugeacul) sau Insula Șerpilor. Aceste teritorii au fost ocupate de URSS în 1940, în urma ultimatumului sovietic bazat pe Pactul Ribbentrop-Molotov. După destrămarea URSS, ele au rămas în componența Ucrainei.
În 1997, România și Ucraina au semnat Tratatul de bună vecinătate. Prin acest document, cele două state au convenit să respecte frontierele existente și să nu formuleze pretenții teritoriale una față de cealaltă. Ulterior, în 2003, a fost semnat și tratatul privind regimul frontierei de stat.
Deși au existat dispute după semnarea tratatului, acestea nu au vizat regiunile istorice. Cel mai important litigiu a fost privind delimitarea platoului continental din jurul Insulei Șerpilor. România a sesizat Curtea Internațională de Justiție, iar în 2009 a obținut aproximativ 80% din zona maritimă disputată, fără ca suveranitatea Ucrainei asupra Insulei Șerpilor să fie schimbată.