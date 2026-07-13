„A venit poliţia. Sunt dus la secţia Dolgoprudnîi" (din regiunea Moscova), a scris pe contul său de Telegram politicianul, declarat vineri agent străin de către Ministerul Justiţiei rus, informează Agerpres.

Boris Nadejdin (63 de ani) a afirmat că va continua campania de strângere de semnături pentru alegerile parlamentare din 20 septembrie, adăugând că legea nu îl va împiedica să candideze.

Totuşi, potrivit presei ruse, amendamentul introdus în mai 2024 împiedică persoana declarată agent străin să candideze la alegeri.

"A difuzat informaţii false despre deciziile politice adoptate de autorităţile Federaţiei Ruse, precum şi cu privire la sistemul electoral. A făcut apeluri la manifestaţii şi pichetări neautorizate", şi-a motivat vineri decizia Ministerul Justiţiei.

Politicianul, care ajunsese la 15% în intenţiile de vot în februarie 2024, a comparat categoria de agent străin cu cea de "duşman al poporului" din timpurile sovietice.

Nadejdin, care a fost deputat şi funcţionar al guvernului rus, a încercat să-şi depună candidatura la alegerile prezidenţiale din martie 2024, pledând, printre altele, pentru negocieri de pace între ruşi şi ucraineni.

Comisia Electorală Centrală i-a respins însă cererea din cauza unor vicii procedurale în timpul procesului de colectare a semnăturilor, decizie pe care a atacat-o în apel.

„Situația din țară se înrăutățește pe zi ce trece”

În aprilie, Nadejdin a comentat într-un interviu acordat agenţiei EFE că sistemul autoritar al preşedintelui rus Vladimir Putin se deteriorează şi devine din ce în ce mai predispus la greşeli.

„Nu trece nicio zi fără ca un viceguvernator sau un primar să fie arestat. Nici măcar o singură zi", a subliniat el, adăugând că "situaţia din ţară se înrăutăţeşte în mod obiectiv pe zi ce trece. Iar oamenii au din ce în ce mai puţină încredere în guvern".

Referitor la blocarea internetului, el a afirmat că „din păcate, Putin nu ştie prea bine cum funcţionează lumea modernă. Aceasta este realitatea".

La începutul lunii iunie, viceministrul rus al justiţiei, Oleg Sviridenko, a recunoscut că 96 % dintre persoanele şi entităţile declarate anul trecut agenţi străini nu beneficiază de finanţare din străinătate, una dintre principalele cauze pentru care fusese creată această lege.

Apărătorii drepturilor omului, precum şi disidenţii aflaţi în exil denunţă faptul că această etichetă încalcă drepturile fundamentale ale cetăţenilor.