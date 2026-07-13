La acest eveniment din cadrul forumului "Totul pentru victorie", organizat luni de platforma Frontul Popular, Putin a declarat că trupele ruse avansează pe front, în timp ce economia ţării se dezvoltă în pofida obstacolelor impuse de Occident, potrivit EFE, citată de Agerpres.

În acelaşi timp, el a afirmat că cetăţenii au donat prin "Frontul Popular" aproape 70 de miliarde de ruble (aproximativ 913 milioane de dolari) pentru nevoile armatei.

Declaraţiile lui Putin, făcute în faţa unor militari şi a membrilor familiilor acestora, intervin după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a Rusiei a aprobat duminică listele electorale depuse de 11 partide care vor să participe la alegerile parlamentare din 20 septembrie.

Intențiile de vot pentru Rusia Unită, la minime istorice

În acelaşi timp, nu este încă clar câţi candidaţi din câte formaţiuni vor putea participa la alegeri, deoarece CEC va proceda acum la verificarea documentelor tuturor celor care aspiră să obţină un loc în parlament.

Mai mult, luni, a fost arestat unul dintre opozanţi, Boris Nadejdin, candidat la preşedinţia Rusiei în 2024, declarat recent "agent străin".

Din cauza nemulţumirilor faţă de război, a recesiunii economice, a blocării internetului şi, mai recent, a crizei provocate de deficitul de combustibil, intenţiile de vot pentru partidul Kremlinului, Rusia Unită, se află la minime istorice, potrivit sondajelor.

Alegerile din septembrie pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus) vor fi primele alegeri legislative organizate în Rusia de la începutul războiului în Ucraina, în februarie 2022.