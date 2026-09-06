Duminică după-amiază, trimișii lui Donald Trump au ajuns la Kiev cu trenul, aceasta fiind prima lor deplasare în Ucraina. Witkoff și Kushner i-au transmis lui Volodimir Zelenski, mesajele lui Putin, dar și noile propuneri de pace, elaborate la Casa Albă.

Pentru că spațiul aerian al Ucrainei este închis de la începutul războiului, Steve Witkoff și Jared Kushner nu au avut de ales și au urmat practica tuturor liderilor occidentali care vizitează Kievul, au luat trenul din Polonia.

Capitala Ucrainei este a doua etapă a misiunii diplomatice cu care i-a însărcinat Donald Trump pe Witkoff și Kushner.

Sâmbătă seară, după ce i-a lăsat din nou să aștepte peste șapte ore, Vladimir Putin i-a primit pe emisarii lui Trump în decorul somptuos al reședinței sale de la Kremlin.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Vă rog să îi transmiteți președintelui american salutările mele călduroase și recunoștința mea sinceră”.

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump: „În primul rând, domnule președinte Putin, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit. Tocmai vorbeam afară cu Jared, Kiril (Dmitriev) și Yuri (Ușakov) despre cum, când o să ieșim la pensie, o să avem ce povesti nepoților, iar aceste amintiri de necrezut despre orele petrecute cu dumneavoastră le vor întrece pe toate”.

Vladimir Putin: „Situația pe care o vom aborda astăzi deloc simplă. Dar, indiferent de evoluțiile viitoare, astfel de contacte și dialoguri sunt întotdeauna utile”.

Vladimir Putin a confirmat că o încetare a focului comună ruso-ucraineană va fi în vigoare pe durata negocierilor, dar numai pentru cele două capitale.

Vladimir Putin: „Autoritățile de la Kiev au cerut un armistițiu mai amplu, de trei zile, însă nu există un acord în acest sens”.

Ulterior, consilierul președintelui rus pentru politică externă a ținut să sublinieze că emisarii americani au venit cu temele bine făcute și au expus o serie de idei cu privire la căi posibile către pace.

Declarațiile lui Yuri Ușakov nu sugerează însă că Moscova și-ar fi schimbat măcar cu o iotă poziția față de negocierile de pace, dimpotrivă: „Partea rusă a oferit o prezentare cuprinzătoare a progreselor semnificative reușite de forțele noastre pe front și a subliniat atitudinea încrezătoare în atingerea obiectivelor. Și, desigur, am insistat pe necesitatea rezolvării cauzelor profunde ale conflictului.”

Discuțiile au continuat în cursul cinei, a mai spus oficialul de la Kremlin, care nu a uitat să dezvăluie că au fost abordate și „proiecte de afaceri ruso-americane reciproc avantajoase”.