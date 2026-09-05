„Preşedintele rus şi comandantul suprem (Vladimir) Putin a dat ordinul de a nu lansa atacuri asupra Kievului timp de trei zile, începând de astăzi la miezul nopţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform News.ro.

Acesta din urmă, citat de agenţia TASS, a precizat că decizie este legată „de pregătirea şi desfăşurarea discuţiilor” cu delegaţia americană aşteptată la Kiev.

Steve Witkoff şi Jared Kushner, trimişii speciali ai SUA, au sosit sâmbătă, pe Aeroportul Vnukovo din Moscova. Presa de stat rusă a publicat imagini cu un convoi de maşini care a întâmpinat delegaţia.

Sosirea la Moscova precede o vizită diplomatică programată în capitala Ucrainei. Conform unor informaţii anterioare care citează oficiali americani şi ucraineni, se preconizează că Witkoff şi Kushner vor purta discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin înainte de a se deplasa la Kiev duminică, pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.