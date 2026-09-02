„Ne cer să reluăm negocierile, cer întâlniri faţă în faţă, dar nu se negociază cu teroriştii”, a declarat Vladimir Putin, întrebat în cadrul unei conferinţe de presă transmisă de agenţia de presă rusă TASS cu privire la declaraţiile lui Volodimir Zelenski, care a avertizat aviaţia civilă cu privire la riscurile la care se expune în spaţiul aerian rus, subliniind totodată că aceasta nu era vizată, scrie news.ro.

Putin: „Este o declaraţie de terorism de stat”

„Dacă acest lucru a fost spus cu voce tare, este pur şi simplu o declaraţie de terorism de stat”, a afirmat Vladimir Putin.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras atenţia, marţi seara, asupra pericolului de a traversa spaţiul aerian rus, avertizând companiile aeriene că „vor exista drone (ucrainene) pe cerul rus (...) atât timp cât războiul va continua”.

„Astăzi, avertizăm toate companiile aeriene care utilizează spaţiul aerian rus, toţi asiguratorii şi pe toţi cei care încă deservesc principalele aeroporturi ruseşti: spaţiul aerian rus devine extrem de periculos”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune, precizând totuşi că aviaţia civilă nu este vizată „în sine”.

Atacurile aeriene se intensifică

Rusia şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului şi a altor oraşe în ultimele săptămâni, ultimul atac al Moscovei ucigând 12 persoane şi rănind multe altele, aceasta fiind a şasea zi consecutivă de atacuri intense asupra capitalei ucrainene.

Ucraina a răspuns cu atacuri frecvente cu drone asupra ţintelor ruseşti, multe dintre ele asociate cu industria petrolieră a ţării, precum şi cu obiective din sectorul comerţului cu amănuntul.