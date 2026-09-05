Duminică, cei doi ar urma să ajungă pentru prima oară la Kiev. După ce în ultimele ore rușii au escaladat atacurile împotriva Ucrainei, în această după-amiază, Kremlinul a anunțat un armistițiu de 3 zile.

Camerele au surprins momentul în care o dronă rusească lovește un cartier rezidențial din capitala Ucrainei, la doi pași de o stație de metrou. Asta după ce vineri seara, rușii au țintit în premieră sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei din centrul istoric al Kievului, peste drum de Catedrala Sfânta Sofia. Ar fi fost vizat direct șeful SBU, care ieșise din birou în momentul respectiv.

Seria de atacuri a reprezentat răspunsul inițial al lui Vladimir Putin la armistițiul temporar propus vineri de Volodimir Zelenski, care a scos în evidență că spațiul aerian rusesc este la discreția sa.

Volodimir Zelenski: „Ca și în cazul precedentelor vizite ale unor delegații diplomatice americane (n.r. la Moscova), vom avea grijă ca spațiul aerian rusesc să nu fie tulburat, astfel încât negociatorii să se poată deplasa în siguranță. De dragul lor, nu al Rusiei, Ucraina nu va efectua atacuri aeriene. Simetric, Rusia ar trebui să respecte un armistițiu aerian pe durata acestor discuții”.

Nu doar că rușii nu și-au întrerupt atacurile, ci au lovit în cursul nopții și aeroporturile din Kiev și Borișpil, ceea ce pare să fi vizat deliberat planul ca emisarii americani să ajungă la Kiev pe calea aerului, și nu cu trenul.

Donald Trump și-a trimis emisarii la Moscova și Kiev cu o propunere nouă de pace.

Reporter: „Domnule președinte, ne puteți dezvălui mai multe despre noul plan de pace? Ar implica cedări de teritoriu din partea Ucrainei?”

Donald Trump: „Nu, avem o idee despre cum am putea încheia pacea. Între Rusia și Ucraina există un conflict la nivel personal. Zelenski și Putin chiar se urăsc unul pe altul. Știți ce e aia ură? Această ură îi împiedică să facă pace. Dar trebuie rezolvat cumva. Așa că i-am trimis acolo pe Steve Witkoff și pe Jared Kushner, doi negociatori grozavi. să vadă dacă putem obține ceva. Ar putea fi o șansă reală de depășire a impasului”.

Reporter: „Ați declarat că în mandatul dumneavoastră, Putin nu va ataca un stat NATO. Dar Germania tocmai a acuzat oficial Rusia pentru drona explozivă găsită pe un aeroport. Nu reprezintă asta un atac asupra teritoriului NATO?”

Donald Trump: „Nu cred că Putin va... Vorbesc regulat cu el, îl cunosc foarte bine. Putin nu are de gând să atace teritoriul NATO”.

În ultimele săptămâni, pe măsură ce dronele ucrainene au spulberat viața liniștită a rușilor, și Moscova și-a întețit atacurile împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene.