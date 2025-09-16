Raport: Rusia a reeducat și militarizat în peste 200 de centre copiii ucraineni răpiți. Unii au fost adoptați ilegal

Copiii ucraineni capturați de soldații ruși au fost trimiși în peste 200 de centre din Rusia, unde au fost supuși reeducării forțate și antrenamentelor militare, arată un nou raport. Aceste practici încalcă flagrant dreptul internațional.

Opt tipuri diferite de facilități – de la tabere de vară, la situri religioase și academii militare, răspândite în întreaga Rusie – au fost identificate într-un raport publicat marți de Laboratorul de Cercetare Umanitară al Școlii de Sănătate Publică Yale, scrie NBC News.

Studiul a fost inițiat la cererea Ucrainei pentru a înțelege mai bine amploarea rețelei de locații în care sunt ținuți copiii, în scopul de a facilita, eventual, întoarcerea acestora acasă, a declarat, într-un interviu telefonic duminică, Nathaniel Raymond, directorul executiv al laboratorului de cercetare.

„Este foarte important ca toți cei implicați în procesul de recuperare a copiilor să aibă cele mai precise informații geospațiale posibile, iar acestea sunt cele mai exacte date disponibile”, a spus el.

Ce ar fi obligați copiii să învețe

Folosind informații din surse deschise, relatări din presă, documente ale guvernului rus și imagini din satelit, raportul Yale a identificat 210 locații unde au fost duși copiii. Unii au fost transportați temporar, în timp ce alții au primit cetățenie rusă și au fost constrânși să fie adoptați, potrivit raportului.

În cele mai multe centre, copiii trec prin programe de „reeducare” menite să le insufle patriotismul rusesc, inclusiv prin lecții de istorie rusă și cântarea imnului național, mai adaugă raportul.

Alți copii, în special cei mai mari, au primit instruire militară în academii de cadeți și baze militare, inclusiv „controlul dronelor și tactici de luptă”, precum și participarea la competiții de tir și aruncare cu grenade, se menționează în raport.

Cercetătorii au precizat că nu pot confirma dacă vreunul dintre copiii antrenați militar a fost înrolat în armata rusă sau a fost trimis pe front în Ucraina.

Comisarul pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Alexeevna Lvova-Belova, precum și Ministerul rus de Externe nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Programul oficial al Ucrainei „Aduceți copiii acasă”, derulat în parteneriat cu alte țări și organizații internaționale, a documentat aproape 20.000 de cazuri de deportări ilegale și transferuri forțate de copii.

Noul raport nu oferă o estimare a numărului total de copii reținuți temporar sau pe termen nedefinit în Rusia. Însă, Raymond a spus că identificarea locațiilor oferă o imagine mai clară a dimensiunii fenomenului, comparând-o cu jocul în care trebuie să ghicești câte boabe de jeleu sunt într-un borcan. „Acum, cu acest raport, știm cam cât de mare este borcanul. Și este uriaș”, a spus el.

Raportul completează cercetările care au susținut acuzațiile de crime de război formulate de Curtea Penală Internațională împotriva președintelui rus Vladimir Putin, care are emis un mandat de arestare pentru implicarea sa în răpirile și deportările forțate. CPI a emis un mandat similar și pe numele Mariei Lvova-Belova.

Kremlinul a negat anterior acuzațiile și a catalogat mandatele drept „scandaloase”.

Ucraina a făcut din returnarea copiilor răpiți o condiție esențială în orice negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ridicat problema în cadrul unei întâlniri cu fostul președinte american Donald Trump, care a avut loc luna trecută la Casa Albă, la doar câteva zile după ce Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska.

Săptămâna trecută, Zelenski a anunțat că va organiza un „eveniment la nivel înalt” dedicat copiilor răpiți, în cadrul Adunării Generale a ONU de la sfârșitul acestei luni.

Cercetarea a fost afectată de faptul că finanțarea Departamentului de Stat pentru programul Conflict Observatory, din care făcea parte Yale, a fost suspendată printr-un ordin executiv emis de Trump. Finanțarea nu a fost reactivată. Toate datele ar fi fost pierdute, însă un contractor care lucra la proiect în Florida a păstrat o copie de rezervă, potrivit lui Raymond. Baza de date a laboratorului a fost transferată către Europol, agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene.

Cercetătorii au încetat, de asemenea, să mai transmită direct concluziile lor către CPI după ce administrația Trump a impus sancțiuni împotriva Curții, în luna februarie.

Anterior, Raymond a menționat că laboratorul a colaborat cu CPI în cadrul unor anchete privind crimele de război comise în Ucraina, în baza unui acord stabilit în timpul administrației Biden.

Acum, a spus el, cercetătorii presupun că acel acord nu mai este valabil. „Nu mai considerăm sigur să încercăm să le furnizăm informații, având în vedere lipsa de claritate juridică din partea administrației Trump”, a spus el.

Totuși, în Senatul SUA se conturează o nouă inițiativă bipartizană pentru a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului, în cazul în care nu returnează copiii ucraineni luați în timpul războiului. Senatorii Lindsey Graham (R-Carolina de Sud), Richard Blumenthal (D-Connecticut), Amy Klobuchar (D-Minnesota) și Katie Britt (R-Alabama) au introdus săptămâna trecută un proiect de lege care amenință cu includerea Rusiei și Belarusului pe lista statelor sponsor al terorismului, care în prezent cuprinde Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria.

