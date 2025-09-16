Raport: Rusia a reeducat și militarizat în peste 200 de centre copiii ucraineni răpiți. Unii au fost adoptați ilegal

Stiri externe
16-09-2025 | 09:03
copil ucraina
Shutterstock

Copiii ucraineni capturați de soldații ruși au fost trimiși în peste 200 de centre din Rusia, unde au fost supuși reeducării forțate și antrenamentelor militare, arată un nou raport. Aceste practici încalcă flagrant dreptul internațional.

autor
Aura Trif

Opt tipuri diferite de facilități – de la tabere de vară, la situri religioase și academii militare, răspândite în întreaga Rusie – au fost identificate într-un raport publicat marți de Laboratorul de Cercetare Umanitară al Școlii de Sănătate Publică Yale, scrie NBC News.

Studiul a fost inițiat la cererea Ucrainei pentru a înțelege mai bine amploarea rețelei de locații în care sunt ținuți copiii, în scopul de a facilita, eventual, întoarcerea acestora acasă, a declarat, într-un interviu telefonic duminică, Nathaniel Raymond, directorul executiv al laboratorului de cercetare.

„Este foarte important ca toți cei implicați în procesul de recuperare a copiilor să aibă cele mai precise informații geospațiale posibile, iar acestea sunt cele mai exacte date disponibile”, a spus el.

Ce ar fi obligați copiii să învețe

Folosind informații din surse deschise, relatări din presă, documente ale guvernului rus și imagini din satelit, raportul Yale a identificat 210 locații unde au fost duși copiii. Unii au fost transportați temporar, în timp ce alții au primit cetățenie rusă și au fost constrânși să fie adoptați, potrivit raportului.

Citește și
Volodimir Zelenski și Keith Kellogg
Trimisul lui Trump a explicat de ce „Rusia pierde, de fapt, acest război”. A dat trei exemple

În cele mai multe centre, copiii trec prin programe de „reeducare” menite să le insufle patriotismul rusesc, inclusiv prin lecții de istorie rusă și cântarea imnului național, mai adaugă raportul.

Alți copii, în special cei mai mari, au primit instruire militară în academii de cadeți și baze militare, inclusiv „controlul dronelor și tactici de luptă”, precum și participarea la competiții de tir și aruncare cu grenade, se menționează în raport.

Cercetătorii au precizat că nu pot confirma dacă vreunul dintre copiii antrenați militar a fost înrolat în armata rusă sau a fost trimis pe front în Ucraina.

Comisarul pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Alexeevna Lvova-Belova, precum și Ministerul rus de Externe nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Programul oficial al Ucrainei „Aduceți copiii acasă”, derulat în parteneriat cu alte țări și organizații internaționale, a documentat aproape 20.000 de cazuri de deportări ilegale și transferuri forțate de copii.

Noul raport nu oferă o estimare a numărului total de copii reținuți temporar sau pe termen nedefinit în Rusia. Însă, Raymond a spus că identificarea locațiilor oferă o imagine mai clară a dimensiunii fenomenului, comparând-o cu jocul în care trebuie să ghicești câte boabe de jeleu sunt într-un borcan. „Acum, cu acest raport, știm cam cât de mare este borcanul. Și este uriaș”, a spus el.

Raportul completează cercetările care au susținut acuzațiile de crime de război formulate de Curtea Penală Internațională împotriva președintelui rus Vladimir Putin, care are emis un mandat de arestare pentru implicarea sa în răpirile și deportările forțate. CPI a emis un mandat similar și pe numele Mariei Lvova-Belova.

Kremlinul a negat anterior acuzațiile și a catalogat mandatele drept „scandaloase”.

Ucraina a făcut din returnarea copiilor răpiți o condiție esențială în orice negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ridicat problema în cadrul unei întâlniri cu fostul președinte american Donald Trump, care a avut loc luna trecută la Casa Albă, la doar câteva zile după ce Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska.

Săptămâna trecută, Zelenski a anunțat că va organiza un „eveniment la nivel înalt” dedicat copiilor răpiți, în cadrul Adunării Generale a ONU de la sfârșitul acestei luni.

Cercetarea a fost afectată de faptul că finanțarea Departamentului de Stat pentru programul Conflict Observatory, din care făcea parte Yale, a fost suspendată printr-un ordin executiv emis de Trump. Finanțarea nu a fost reactivată. Toate datele ar fi fost pierdute, însă un contractor care lucra la proiect în Florida a păstrat o copie de rezervă, potrivit lui Raymond. Baza de date a laboratorului a fost transferată către Europol, agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene.

Cercetătorii au încetat, de asemenea, să mai transmită direct concluziile lor către CPI după ce administrația Trump a impus sancțiuni împotriva Curții, în luna februarie.

Anterior, Raymond a menționat că laboratorul a colaborat cu CPI în cadrul unor anchete privind crimele de război comise în Ucraina, în baza unui acord stabilit în timpul administrației Biden.

Acum, a spus el, cercetătorii presupun că acel acord nu mai este valabil. „Nu mai considerăm sigur să încercăm să le furnizăm informații, având în vedere lipsa de claritate juridică din partea administrației Trump”, a spus el.

Totuși, în Senatul SUA se conturează o nouă inițiativă bipartizană pentru a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului, în cazul în care nu returnează copiii ucraineni luați în timpul războiului. Senatorii Lindsey Graham (R-Carolina de Sud), Richard Blumenthal (D-Connecticut), Amy Klobuchar (D-Minnesota) și Katie Britt (R-Alabama) au introdus săptămâna trecută un proiect de lege care amenință cu includerea Rusiei și Belarusului pe lista statelor sponsor al terorismului, care în prezent cuprinde Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria.

Adus în pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. În scurt timp s-a declanșat iadul

Sursa: NBC News

Etichete: Rusia, Ucraina, copii, prizonieri,

Dată publicare: 16-09-2025 09:03

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA
Stiri actuale
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a discutat cu oficialii ucraineni despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România.

Trimisul lui Trump a explicat de ce „Rusia pierde, de fapt, acest război”. A dat trei exemple
Stiri externe
Trimisul lui Trump a explicat de ce „Rusia pierde, de fapt, acest război”. A dat trei exemple

Trimisul lui Donald Trump, generalul în rezervă Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat din timp războiului cu drone.

Reacția furibundă a Kremlinului după ce Trump a anunțat că summitul Rusia - SUA - Ucraina ar putea avea loc în curând
Stiri externe
Reacția furibundă a Kremlinului după ce Trump a anunțat că summitul Rusia - SUA - Ucraina ar putea avea loc în curând

În prezent nu există progrese privind organizarea unui summit trilateral Rusia-SUA-Ucraina, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Recomandări
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea
Stiri externe
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28