Demonstrațiile reflectă cât de controversat rămâne partidul AfD, chiar și pe fondul ascensiunii sale politice - notează Associated Press.

Congresul din acest an a stârnit și mai multe controverse, deoarece coincide cu împlinirea a 100 de ani de la o reuniune a Partidului Nazist ținută în apropiere, care a consolidat cu adevărat puterea lui Adolf Hitler asupra mișcării fasciste.

Istoricii și oponenții politici susțin că alegerea momentului are o puternică încărcătură simbolică, acuzație pe care AfD o respinge.

Se preconizează că partidul își va realege co-liderii, Alice Weidel și Tino Chrupalla, dar, mai important, va proiecta o imagine de unitate după ce a devenit cel mai mare partid de opoziție din parlamentul german.

Și se pare că popularitatea sa continuă să crească, beneficiind de frustrarea alegătorilor față de modul în care guvernul gestionează economia și migrația.

Acum, AfD își îndreaptă atenția către alegerile regionale din această toamnă, unde speră să obțină suficient sprijin în landul estic Saxonia-Anhalt, pentru a conduce, pentru prima dată, un guvern regional.

Partidul„Alternativa pentru Germania” - care este considerat de unii ca fiind de extremă dreapta - a organizat o convenție în acest weekend.

Partidul profită de impopularitatea unui guvern care încearcă să reformeze economia stagnantă și are în vedere perspective promițătoare de a ajunge la putere într-o regiune din est în această toamnă.

Cu toate acestea, partidul naționalist anti-migrație este la fel de polarizant ca întotdeauna.

Se așteaptă ca reuniunea sa să atragă zeci de mii de protestatari în orașul Erfurt, din estul Germaniei.

AfD se reunește pentru a-și alege liderii, așa cum fac partidele germane o dată la doi ani.

Partidul va încerca să dea dovadă de unitate, prelungind mandatele lui Alice Weidel și Tino Chrupalla, care au condus partidul împreună timp de patru ani.