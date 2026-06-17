Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar putea fi legal supravegheat de agenția de informații interne a statului (Verfassungsschutz), Oficiul de Stat pentru Protecția Constituției (Landesamt für Verfassungsschutz), în sudul statului Bavaria, a decis miercuri o instanță judecătorească, scrie Deutsche Welle.

Instanța din München a respins o cerere de apel a AfD împotriva unei hotărâri anterioare, iar decizia este acum definitivă.

În 2025, AfD a fost clasificată oficial de Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) - serviciul intern de informații al Germaniei - drept „o inițiativă extremistă de dreapta confirmată” la nivel federal, o desemnare care permite autorităților să intensifice supravegherea și monitorizarea activităților.

AfD are 29% în sondaje, mult peste CDU, conservatorii lui Merz, cotat cu 20%

Cu toate acestea, această clasificare a fost suspendată în urma unei hotărâri judecătorești la începutul acestui an.

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Conform ultimelor sondaje, AfD are în prezent un procent de aproximativ 29%, cu mult înaintea creștin-democraților conservatori (CDU) ai cancelarului Friedrich Merz, cu 20%, și a Partidului Verde din opoziție (14%).

Următoarele alegeri federale sunt abia în 2029.