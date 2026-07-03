Cele 34 de măsuri includ reduceri ale impozitului pe venit pentru familiile cu venituri mici și medii, o reformă a sistemului de pensii, care se află într-o situație precară, reguli mai stricte privind concediul medical al angajaților și o reducere a birocrației sufocante din țară.

„Toate aceste reforme au un singur obiectiv: ne îndreptăm spre viitor. Ne consolidăm pentru a putea trăi bine în aceste vremuri noi.”, a declarat Merz, potrivit Associated Press.

Coaliția lui Merz, formată din partide de centru-dreapta și centru-stânga, a preluat puterea cu puțin peste un an în urmă, cu promisiuni de reformă și redresare a economiei germane, cea mai mare din Europa, care se află în stagnare. De atunci, coaliția a devenit extrem de nepopulară, în parte din cauza percepției că s-a certat mult, dar a obținut până acum puține rezultate.

Merz încearcă să-și elibereze coaliția guvernamentală de această reputație negativă.

„Încă de la început, ne-am stabilit un program având în vedere un singur obiectiv: vrem să readucem Germania pe drumul cel bun. Acum este clar că acest lucru este posibil”, a declarat cancelarul conservator.

Printre probleme se numără costurile energiei și investițiile insuficiente

Economia Germaniei a revenit în 2025 la o creștere modestă, după ce a înregistrat o contracție timp de doi ani consecutivi.

Guvernul se așteaptă la o creștere modestă de 0,5% în acest an, o cifră care a fost afectată negativ de consecințele războiului din Iran.

Țara cu o populație de 83,5 milioane de locuitori se confrunta deja cu o concurență tot mai acerbă din partea companiilor chineze, cu costuri energetice mai ridicate în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina și cu probleme precum tarifele și amenințările comerciale ale președintelui american Donald Trump.

Pe lângă toate acestea, Germania se confruntă cu probleme mai profunde, precum costurile ridicate de producție, investițiile private insuficiente și sistemele de sănătate și de pensii din ce în ce mai costisitoare, cauzate de îmbătrânirea populației.

Joi, liderii coaliției guvernamentale au declarat că reducerile fiscale, odată implementate integral în 2028, vor oferi o reducere fiscală anuală de aproximativ 600 de euro (686,40 dolari) pentru o familie cu doi părinți care lucrează, doi copii și un venit impozabil total de 60.000 de euro (68.640 dolari). Reducerea fiscală totală asigurată de această reformă se ridică la aproximativ 10 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari) pe an.

Creșterea treptată a vârstei de pensionare

Reforma sistemului de pensii ar include creșterea treptată a vârstei de pensionare, care în prezent se situează între 65 și 67 de ani, în funcție de numărul de ani lucrați, în concordanță cu speranța de viață.

Liderii coaliției au declarat că vor pune în aplicare recomandările prezentate luna trecută de un grup de experți și politicieni mandatat de guvern pentru stabilizarea sistemului de pensii.

Scopul este de a preveni scăderea nivelului pensiilor și de a evita necesitatea unei creșteri semnificative și pe termen lung a contribuției pe care angajații o plătesc la sistemul de pensii.

Reguli mai stricte privind concediul medical

Noile reguli mai stricte privind concediul medical nu le-ar mai permite angajaților să se declare bolnavi la locul de muncă pentru o perioadă de până la trei zile fără a consulta un medic sau să sune la medic și să solicite un certificat medical pentru o săptămână fără a se prezenta efectiv la consultație.

În schimb, angajatorii ar putea solicita un certificat medical încă din prima zi de concediu medical.

Merz s-a plâns în repetate rânduri că rata concediilor medicale este prea ridicată în Germania, ceea ce afectează productivitatea.

Partidul de extremă dreapta pune bețe în roate reformelor

În ceea ce privește birocrația excesivă din Germania, diverse cerințe de raportare și documentare urmează să fie eliminate, iar protecția datelor va fi redusă la nivelul minim european, a declarat guvernul, adăugând că va exista, de asemenea, mai puțină birocrație în ceea ce privește depunerea declarațiilor fiscale.

Alice Weidel, co-liderul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile naționale de anul trecut, a ridiculizat pachetul de reforme.

Pe X, ea a calificat măsurile drept „o redistribuire și mai de stânga și compromisuri minime care nu merită să fie numite «reforme»”.

„Faptul că acest pachet este prezentat ca o «realizare majoră» arată un singur lucru: incapacitatea totală a acestui guvern de a realiza reforme”, a scris ea.

Cu toate acestea, Merz a făcut apel la toți germanii să susțină pachetul.

„Știm că dumneavoastră, doamnelor și domnilor — cetățenii țării noastre — doriți decizii și nu doriți conflicte. Și exact asta v-am oferit”, a declarat el în grădina Cancelariei din Berlin, în momentul în care reformele au fost prezentate publicului.”