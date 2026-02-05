"Viktor este un prieten adevărat, un luptător şi un câştigător, şi are deplina mea susţinere pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei", a postat preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social. "Nu va abandona niciodată marele popor al Ungariei", a adăugat Trump cu majuscule.

Ce spun sondajele

În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Viktor Orban este al doilea în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice, a nemulţumirii crescânde privind serviciile publice şi scandalurile legate de drepturile comunităţii LGBTQ, comentează AFP.

Partidul său Fidesz este devansat în sondaje de formaţiunea Tisza a lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenţi, care într-un an şi jumătate a reuşit să unească votul opoziţiei.

Viktor Orban este unul dintre puţinii lideri europeni apropiaţi atât de preşedintele american, cât şi de preşedintele rus Vladimir Putin. El are în schimb relaţii tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina.