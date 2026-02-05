Președintele, cunoscut pentru sensibilitatea sa la critici, oferise anterior o explicație puțin credibilă, spunând că nu va merge la finala NFL dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, programată duminică, la Santa Clara, California, deoarece ar fi „prea departe” și pentru că nu îi plac artiștii anunțați, Bad Bunny și Green Day, potrivit Yahoo News.

Consilierii l-ar fi sfătuit să nu participe

Totuși, mai mulți consilieri ai lui Trump au declarat pentru Zeteo că liderul în vârstă de 79 de ani a fost sfătuit să nu participe la meciul organizat într-un stat puternic democratic, unde ar putea avea parte de o primire ostilă.

Înregistrări cu Trump huiduit zgomotos de zeci de mii de spectatori – și, posibil, de peste 100 de milioane de telespectatori – devenite virale ar reprezenta „încă un lucru pe care nu ni-l dorim acum”, a declarat pentru Zeteo un consilier al lui Trump.

Popularitatea președintelui, în scădere

Trump a fost întâmpinat cu un amestec de huiduieli și aplauze când a participat la Super Bowl-ul de anul trecut, dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles.

De atunci, însă, ratingurile sale de popularitate au scăzut considerabil, președintele pierzând sprijin din cauza modului în care a gestionat economia și a politicilor dure privind imigrația, mai ales după uciderea a doi cetățeni americani de către agenți federali, la Minneapolis.

Scăderea drastică din sondaje, combinată cu faptul că Super Bowl-ul are loc într-un stat care l-a respins categoric la ultimele trei alegeri prezidențiale, l-a determinat pe unul dintre colaboratorii săi să concluzioneze că „este mai bine să stea departe de acesta”.

„Indiferent cum va arăta publicul, nu va fi ca un discurs Turning Point USA”, a spus acesta.

Nemulțumiri față de artiștii invitați

Trump a declarat luna trecută pentru New York Post că va lipsi de la Super Bowl-ul din acest an deoarece nu este mulțumit că artistul portorican Bad Bunny va cânta în pauza meciului. Trupa punk rock Green Day, cunoscută pentru criticile la adresa președintelui, va cânta la ceremonia de deschidere a Super Bowl-ului.

„Sunt împotriva lor. Cred că este o alegere teribilă. Tot ce face este să semene ură. Groaznic”, a spus Trump.

Turning Point USA a anunțat că artistul country apropiat mișcării MAGA, Kid Rock, va fi cap de afiș la „All American Halftime Show”, programat să aibă loc în același timp cu spectacolul oficial susținut de superstarul latin Bad Bunny, care cântă în principal în limba spaniolă.

Casa Albă susține că Trump ar fi primit cu entuziasm

Trump a mai oferit explicația, considerată îndoielnică, că nu vrea să călătorească în California deoarece este „pur și simplu prea departe”, deși zboară frecvent în întreaga lume și a participat la Super Bowl-ul de anul trecut, desfășurat la New Orleans.

El a declarat pentru New York Post că ar fi primit cu entuziasm de public dacă ar decide să participe. „Mă plac”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a susținut că Trump ar fi primit călduros dacă ar participa personal la Super Bowl LX.

„Președintele Trump muncește din greu în beneficiul poporului american. Dacă ar participa la Super Bowl, ar primi o primire călduroasă, deoarece America știe că a făcut mai mult pentru această țară decât oricare alt președinte din istorie”, a declarat Ingle pentru Zeteo.