Parlamentarii germani au refuzat să participe la întâlnire după ce colegii lor au fost blocați — un gest extrem de neobișnuit. Autoritățile americane au insistat că nu a existat nicio intenție de a favoriza partidele de dreapta și că, în astfel de vizite, discută cu un „spectru larg” de politicieni.

Într-o întâlnire separată, un deputat al formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Peter Felser, care făcea parte din delegație, a aranjat o întrevedere la Pentagon, unde a discutat cu un oficial american despre poziția de apărare a Germaniei.

Disputa legată de această vizită vine pe fondul unei noi Strategii de Securitate Națională publicate în decembrie, care a criticat dur statele europene aliate ale SUA pentru eforturile lor de a limita partidele de extremă dreapta, a condamnat nivelurile ridicate de migrație și a cerut continentului să „își corecteze traiectoria actuală”.

Parlamentarii germani ar fi trebuit să se afle într-o vizită de rutină, în cadrul căreia urmau să participe la Dialogul Germano-American privind China.

Delegația a inclus doi parlamentari de rang înalt din coaliția de guvernare a Germaniei — Norbert Röttgen din partea creștin-democraților de centru-dreapta și Siemtje Möller din partea social-democraților de centru-stânga (SPD) — precum și deputați din opoziție, din partea Verzilor (centru-stânga) și a AfD.

Planul era ca parlamentari din toate partidele să participe la o întâlnire cu Brendan Hanrahan, un oficial de rang înalt din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat, pe 21 ianuarie, înaintea evenimentului dedicat Chinei.

Cinci persoane care cunosc situația, vorbind cu POLITICO sub protecția anonimatului, au spus că întâlnirea planificată a eșuat după ce oficiali ai Departamentului de Stat au transmis Ambasadei Germaniei la Washington că sunt dispuși să primească doar parlamentari ai creștin-democraților și ai AfD, excluzând SPD și Verzii.

Röttgen a respins acest format, afirmând că nu va continua fără partenerul său de coaliție, au spus patru persoane familiarizate cu situația.

Nu este clar, însă, cine a anulat în cele din urmă întâlnirea.

Ca răspuns la solicitarea POLITICO de a comenta, Ministerul de Externe al Germaniei a refuzat să explice anularea, precizând doar că Departamentul de Stat a anulat întâlnirea din „motive de program”.

Departamentul de Stat a negat orice preferință pentru anumite partide în timpul vizitelor delegațiilor, afirmând într-un comunicat că „oficialii de rang înalt ai Departamentului de Stat se întâlnesc în mod regulat cu reprezentanți ai unui spectru larg de partide politice și lideri și nu comentăm întâlniri diplomatice private”.

Astfel de deplasări parlamentare sunt, în mod normal, construite în jurul dialogului atât cu guvernele aflate la putere, cât și cu opoziția — iar episodul i-a lăsat pe oficialii germani neliniștiți, în privat, cu privire la modul în care anumite părți ale administrației Trump abordează Europa.

Cu toate acestea, Möller și Röttgen au continuat să aibă întâlniri cu parlamentari americani și cu oficiali ai Consiliului Național de Securitate în timpul vizitei lor.

Biroul lui Röttgen nu a răspuns imediat solicitării POLITICO de a comenta.

Într-o declarație pentru POLITICO, Möller a spus că episodul arată că „chiar și la un an de la preluarea mandatului, anumite părți ale administrației SUA încă duc lipsă de coordonare clară și de aliniere fiabilă”, dar a subliniat că au avut loc totuși discuții cu oficiali ai administrației și cu membri republicani ai Congresului.