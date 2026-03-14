Tensiunea plutește asupra Dubaiului. Evenimentele sociale și activitățile zilnice sunt întrerupte de alerte de evacuare și de lumini pe cer, pe măsură ce sistemele de apărare aeriană interceptează drone, însă o mare parte din viață continuă în mod normal, au declarat locuitorii pentru CNBC.

Iranul a lansat drone și rachete către țări vecine din Orientul Mijlociu după atacurile SUA-Israel împotriva sa, care au început pe 28 februarie. Teheranul a vizat baze militare americane din regiune, precum și facilități de producție de petrol și gaze și infrastructură civilă.

Emiratele Arabe Unite, alături de multe alte țări, au mobilizat sisteme de apărare aeriană pe măsură ce atacurile au continuat în a doua săptămână a conflictului și s-au grăbit să îi liniștească pe cetățeni și pe investitorii internaționali, pe care țara încearcă să îi atragă de ani de zile.

Însă Poliția din Dubai a avertizat cetățenii că „fotografierea sau distribuirea imaginilor cu obiective de securitate sau infrastructură critică, ori redistribuirea de informații neverificate, poate duce la acțiuni legale și poate compromite securitatea și stabilitatea națională”.

În total, 21 de persoane au fost puse sub acuzare în legătură cu postări pe rețelele sociale despre atacurile iraniene, potrivit organizației Detained in Dubai, care sprijină persoane afectate de legile locale stricte.

În timp ce mulți expați s-au grăbit să părăsească regiunea după izbucnirea războiului, alții au ales să rămână, iar unii dintre ei și-au împărtășit experiențele cu CNBC.

Reputația orașului

De la începutul războiului, hotelul de cinci stele Fairmont The Palm din Dubai a fost lovit, iar resturile unei drone iraniene doborâte au provocat un incendiu la hotelul Burj Al Arab. Aeroportul din Dubai a fost avariat de o lovitură cu rachetă, iar marți Consulatul SUA din Dubai a fost lovit de o presupusă dronă, ceea ce a provocat un incendiu în apropiere.

Atacurile asupra centrelor de date AWS din țară au provocat întreruperi ale serviciilor bancare, de plăți, ale companiilor și ale serviciilor pentru consumatori săptămâna trecută.

„Să trăiești acum în Dubai este un amestec ciudat de normalitate și tensiune tăcută”, a declarat pentru CNBC Glen Pawson, partener managing al agenției de marketing M3, care s-a mutat în oraș în 2025.

„Este surprinzător de ușor să te lași absorbit de ritmul vieții de zi cu zi și aproape să uiți situația mai largă”, a adăugat el.

„Apoi ceva îți amintește. Pentru noi, de obicei sunt alertele de pe telefon care le spun oamenilor să se adăpostească.”

Pawson a spus că, de câteva ori, a văzut sistemele de apărare aeriană lansând contramăsuri pe cer. „Să vezi lumini în depărtare și, în unele cazuri, resturile care ard în timp ce cad înapoi spre pământ este suprarealist.”

În ciuda acestui fapt, el spune că afacerile continuă să funcționeze, oamenii încă socializează, iar atmosfera generală este una de „vigilență prudentă”, nu de „panică”.

„Realitatea de pe teren este că viața pare în același timp complet normală și complet anormală”, a spus Pawson pentru CNBC. „Poți trece de la o zi obișnuită la a vedea sistemele de apărare luminând cerul în doar câteva minute.”