Un bărbat, arestat după ce a încercat să introducă ilegal în țară cinci migranți irakieni. Doi dintre ei erau în portbagaj

05-09-2025 | 16:18
granita
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci migranţi ascunşi într-un autoturism, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Sabrina Saghin

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, cinci cetăţeni străini care intenţionau să treacă ilegal frontiera", arată sursa citată, preluată de Agerpres.

Şoferul autoturismului, cetăţean belgian, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de migranţi.

Cum a fost organizat transportul

La data de 3 septembrie, în jurul orei 18:15, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificări, pe raza judeţului Giurgiu, un autoturism înmatriculat în Bulgaria.

Vehiculul era condus de un cetăţean belgian şi avea ca pasageri trei bărbaţi. În urma controlului, în portbagajul vehiculului au fost descoperiţi alţi doi bărbaţi.

Din verificările efectuate a reieşit că migranţii - de naţionalitate irakiană - au fost preluaţi în data de 2 septembrie din Sofia (Bulgaria) de către şofer şi urmau să fie transportaţi către vestul Europei.

Cei cinci cetăţeni străini au fost predaţi autorităţilor de frontieră bulgare pentru continuarea cercetărilor şi aplicarea măsurilor legale.

Autoturismul folosit în activitatea infracţională, în valoare de aproximativ 90.000 de lei, a fost indisponibilizat şi introdus în camera de corpuri delicte a instituţiei", precizează IGPF, conform Agerpres.

Şoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.

Migranţii sunt cercetaţi pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform prevederilor Codului penal. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 05-09-2025 16:09

