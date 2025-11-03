Viena, noul adăpost al unui trădător - povestea generalului Naumov

03-11-2025 | 13:49
Viena
Getty Images

Viena, orașul austriac cunoscut pentru atitudinea sa relativ neutră în fața cazurilor internaționale delicate, a devenit recent gazda unui personaj controversat: Andrîi Naumov, fost general în Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Acesta este căutat de autoritățile ucrainene pentru fraudă, îmbogățire ilegală și abuz în serviciu, dar acuzațiile merg mult mai departe – Naumov este suspectat că a furnizat informații Rusiei înainte și în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei, scrie Kiev Post.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Livratorul srilankez lovit și scuipat de o femeie și-a retras plângerea. De la ce a pornit scandalul. VIDEO

Sursa: spotmedia.ro

