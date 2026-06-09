VIDEO uluitor. Sinucigaș prins în aer de polițiști, după ce s-a aruncat de pe un pod din Budapesta

Un tânăr de 25 de ani a fost salvat ca prin minune de la moarte, după ce doi polițiști au reușit să-l prindă din aer, în timp ce se arunca în Dunăre, de pe un pod din Budapesta, scrie Hirado.
Incidentul a avut loc duminică după-amiaza, pe Podul Petofi, unde doi polițiști au ajuns la fața locului în urma unui apel prin 112 care anunța că un tânăr vrea să se sinucidă.
Imaginile cu salvarea tânărului care s-a aruncat de pe pod, făcute publice de Poliția Budapesta, pot fi văzute AICI.
Cei doi sergenți de poliție s-au apropiat cu precauție de bărbatul care stătea pe balustrada podului, încercând încontinuu să intre în dialog cu acesta. Tânărul le-a răspuns, iar în timp ce vorbeau cu el, continuau să se apropie din ce în ce mai mult.
Când bărbatul și-a întors privirea pentru o clipă, unul dintre polițiști a încercat să-l atingă, moment în care tânărul a sărit în gol de pe pod. Omul legii a reușit totuși să-l prindă de cămașă, iar în ajutor i-a sărit imediat și colegul care-l însoțea.
”Dacă există un ultim moment, atunci ăsta a fost”
Sinucigașul a rămas atârnat în aer, în afara balustradei, zbătându-se în mâinile celor doi polițiști, care au reușit în cele din urmă să-l tragă pe tânăr înapoi pe pod.
Momentele dramatice au fost surprinse cu bodycam-urile purtate de cei doi polițiști și făcut publice apoi de Poliția Budapesta (BRFK). Imaginile au parte și de o prezentare pe măsură: ”Dacă există un ultim moment, atunci ăsta a fost”.
Potrivit poliției, tragedia a fost prevenită datorită conștientizării rapide a situației, prezenței de spirit și efortului fizic semnificativ depus de cei doi tineri polițiști.