VIDEO uluitor. Sinucigaș prins în aer de polițiști, după ce s-a aruncat de pe un pod din Budapesta

Stiri externe
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Data actualizării:
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Un tânăr a fost salvat într-un mod aproape miraculos de la moarte în Budapesta, după ce a fost prins din aer de polițiști, în timp ce se arunca în gol de pe un pod. Imaginile au fost surprinse de bodycam-urile purtate de polițiști. 

autor
Cristian Anton

Un tânăr de 25 de ani a fost salvat ca prin minune de la moarte, după ce doi polițiști au reușit să-l prindă din aer, în timp ce se arunca în Dunăre, de pe un pod din Budapesta, scrie Hirado.

Incidentul a avut loc duminică după-amiaza, pe Podul Petofi, unde doi polițiști au ajuns la fața locului în urma unui apel prin 112 care anunța că un tânăr vrea să se sinucidă.

Imaginile cu salvarea tânărului care s-a aruncat de pe pod, făcute publice de Poliția Budapesta, pot fi văzute AICI.

Cei doi sergenți de poliție s-au apropiat cu precauție de bărbatul care stătea pe balustrada podului, încercând încontinuu să intre în dialog cu acesta. Tânărul le-a răspuns, iar în timp ce vorbeau cu el, continuau să se apropie din ce în ce mai mult.

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Când bărbatul și-a întors privirea pentru o clipă, unul dintre polițiști a încercat să-l atingă, moment în care tânărul a sărit în gol de pe pod. Omul legii a reușit totuși să-l prindă de cămașă, iar în ajutor i-a sărit imediat și colegul care-l însoțea.

”Dacă există un ultim moment, atunci ăsta a fost”

Sinucigașul a rămas atârnat în aer, în afara balustradei, zbătându-se în mâinile celor doi polițiști, care au reușit în cele din urmă să-l tragă pe tânăr înapoi pe pod.

Momentele dramatice au fost surprinse cu bodycam-urile purtate de cei doi polițiști și făcut publice apoi de Poliția Budapesta (BRFK). Imaginile au parte și de o prezentare pe măsură: ”Dacă există un ultim moment, atunci ăsta a fost”.

Potrivit poliției, tragedia a fost prevenită datorită conștientizării rapide a situației, prezenței de spirit și efortului fizic semnificativ depus de cei doi tineri polițiști.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: sinucigas, salvare, pod, budapesta, bodycam, Polițiști,

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