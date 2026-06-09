VIDEO uluitor. Sinucigaș prins în aer de polițiști, după ce s-a aruncat de pe un pod din Budapesta

Un tânăr de 25 de ani a fost salvat ca prin minune de la moarte, după ce doi polițiști au reușit să-l prindă din aer, în timp ce se arunca în Dunăre, de pe un pod din Budapesta, scrie Hirado.

Incidentul a avut loc duminică după-amiaza, pe Podul Petofi, unde doi polițiști au ajuns la fața locului în urma unui apel prin 112 care anunța că un tânăr vrea să se sinucidă.

Imaginile cu salvarea tânărului care s-a aruncat de pe pod, făcute publice de Poliția Budapesta, pot fi văzute AICI.

Cei doi sergenți de poliție s-au apropiat cu precauție de bărbatul care stătea pe balustrada podului, încercând încontinuu să intre în dialog cu acesta. Tânărul le-a răspuns, iar în timp ce vorbeau cu el, continuau să se apropie din ce în ce mai mult.