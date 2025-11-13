Prețurile mașinilor din Rusia au explodat înainte de majorarea taxei de reciclare și a TVA-ului

Prețul mediu ponderat al unui autoturism nou în Rusia a crescut cu 2,2% în octombrie față de septembrie, ajungând la 3,43 milioane de ruble (36.700 de euro), conform estimărilor Avtostat.

Potrivit experților agenției, acesta este un nivel record în istoria monitorizării pieței.

Prețul mediu al unui autoturism second-hand a atins, de asemenea, un nivel record de 1,23 milioane de ruble (13.100 de euro), cu 2,5% mai mult decât în ​​luna precedentă.

Distribuitorii și dealerii au început să majoreze prețurile pe fondul entuziasmului provocat de revizuirile anticipate de prețuri din cauza creșterii viitoare a taxelor de reciclare și a TVA-ului, a declarat pentru Kommersant Alexander Vasiliev, directorul grupului de servicii pentru industria auto de la DRT.

Potrivit Avtostat, vânzările de mașini noi au crescut în octombrie cu 35% față de septembrie, ajungând la 165.700 de unități, un rezultat lunar record din noiembrie 2024.

Nikolai Ivanov, directorul de vânzări de mașini noi de la Rolf, atribuie creșterile de prețuri eliminării treptate a ofertelor de reduceri și a programelor de subvenționare a împrumuturilor oferite de mărci.

În plus, creșterea cererii a dus la penurii - de exemplu, în întreaga gamă Jetour și în anumite modele Geely și Chery, precum și în rândul modelelor Mitsubishi, BMW X6, X7 și Skoda Kodiaq.

Potrivit lui Ilya Petrov, directorul de vânzări cu amănuntul de la Avilon, creșterile de prețuri vor continua probabil până la sfârșitul anului, în ciuda promoțiilor de dinainte de Anul Nou și a stimulentelor oferite de dealeri. „Prețurile mașinilor vor crește cu siguranță din nou înainte de sfârșitul anului. Dar creșterea costului final al unei mașini nu va fi dramatică, în limita a 3-4%”, a adăugat el.

