VIDEO. Talibanii au început „execuțiile din casă în casă”, după retragerea americanilor. Afganii sunt îngroziți

Un bărbat afgan care lucra pe teren cu americanii a trimis către FoxNews un clip audio în care se aud focuri de arme.

„Cred că este un conflict între talibani, habar nu am unde mă aflu. Aud de peste tot focuri de arme. Nu am nici cea mai mică idee cum să plec”, spune bărbatul în înregistrarea făcută chiar după decolarea militarilor americani.

Militanții talibani efectuau „execuții din casă în casă” la Kabul, după retragerea SUA, potrivit unei surse FoxNews din Statele Unite.

From senior US source: house-to-house executions in Kabul following US mil departure. There are no words for what this administration has done to all of us - Afghan and American. pic.twitter.com/KzbLALKxGy