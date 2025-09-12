VIDEO. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să țină un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat să aprobe, joi, propunerea facțiunilor politice de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis.
Potrivit Politico, inițiativa a fost propusă inițial de Charlie Weimers, europarlamentar din partea grupului de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi înăbușit”.
Kirk ținea un discurs la Universitatea Utah Valley, miercuri, când a fost împușcat și ucis.
Tânărul de 31 de ani era un pilon al politicii conservatoare, iar uciderea sa a declanșat o undă de șoc, inclusiv din partea președintelui american Donald Trump.
„Asasinarea sa ne reamintește importanța protejării libertăților fundamentale, chiar și în societățile democratice”, a declarat pentru POLITICO președintele grupului de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane (ESN), deputatul Alternative für Deutschland René Aust.
Însă Metsola a respins propunerea, un purtător de cuvânt al președintelui Parlamentului declarând pentru POLITICO: „Minutele de reculegere sunt anunțate de președinte la deschiderea ședinței plenare”. Deschiderea ședinței plenare a avut loc luni.
Purtătorul de cuvânt a adăugat ulterior: „Dacă există o cerere pentru un minut de reculegere, aceasta trebuie să vină de la un grup politic pentru a fi ținută la deschiderea sesiunii. Dacă există o cerere, aceasta poate fi, desigur, îndeplinită în octombrie”.
În schimb, lui Weimers „i s-a permis să facă o moțiune de ordine în acest sens, așa s-a convenit”, a declarat un purtător de cuvânt al partidului său, Democrații Suedezi. I s-a permis să facă o declarație cu privire la împușcarea lui Kirk înainte de începerea sesiunii de vot.
Weimers și-a început declarația, apoi a anunțat că cedează timpul rămas pentru un minut de reculegere, dar vicepreședinta Parlamentului care prezida sesiunea, Katarina Barley din grupul S&D, l-a întrerupt, provocând proteste din partea deputaților europeni de dreapta și de extremă dreapta, care au bătut cu pumnii în birouri și au strigat.
„Am discutat acest lucru și știți că președintele a refuzat să țină un minut de reculegere”, a spus Barley, ca răspuns la protestele parlamentarilor. Declarația ei a fost întâmpinată cu aplauze din partea facțiunilor politice de centru și de stânga.
Grupurile de centru-dreapta, liberale și de stânga au evitat să comenteze propunerea și au susținut că aceasta era decizia președintelui Parlamentului.
Anterior, Metsola a publicat următorul mesaj pe rețelele de socializare: „Sunt șocată de asasinarea absolut oribilă a lui Charlie Kirk în Utah astăzi. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de soția și copiii lui mici, care erau temelia vieții sale”.
Sursa: Politico.eu
Etichete: parlamentul european, reculegere, charlie kirk,
Dată publicare:
12-09-2025 10:41