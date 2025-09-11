Cristian Tudor Popescu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: ”Nu simt empatie pentru domnul Kirk”

11-09-2025 | 20:03
Cristian Tudor Popescu, CTP
Pro TV

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, într-un text publicat pe pagina personală de Facebook asasinarea activistului american Charlie Kirk.

El spune că nu poate simți empatie față de acesta, invocând opiniile controversate pe care Kirk le exprimate de-a lungul timpului cu privire la violența armată, pedeapsa capitală și empatia ca valoare socială.

Cristian Tudor Popescu reamintește că, la scurt timp după masacrul de la Christian Covenant School din Nashville, soldat cu uciderea a trei copii și trei adulți, Kirk declara:

„Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu.”

De asemenea, după atacul cu ciocanul asupra soțului lui Nancy Pelosi, Kirk sugerase publicului să doneze pentru cauțiunea agresorului.

În privința pedepsei cu moartea, activistul conservator susținea că execuțiile ar trebui să fie „publice, rapide și televizate”, întrebând retoric „la ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?”.

Cristian Tudor Popescu notează că asasinul lui Kirk a oferit, involuntar, un răspuns crud acestei întrebări: fiica de 3 ani a activistului a asistat la moartea tatălui său, transmisă public.

Prezentăm mai jos mesajul integral:

”De ce nu simt empatie pentru domnul Kirk

Recent împușcatul domn Charlie Kirk avea următoarea opinie despre miile de asasinate anuale cu arme de foc din SUA, la o săptămână după ce 3 copii și 3 adulți au fost împușcați la Christian Covenant School din Nashville, Tennessee:

„Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu”.

După ce un individ MAGA, pe nume DePape, i-a crăpat capul cu un ciocan soțului lui Nancy Pelosi, deoarece n-a găsit-o acasă pe democrată, domnul Kirk a îndemnat prin radio audiența să-i plătească suma pentru eliberare pe cauțiune agresorului aflat în arest.

Despre pedeapsa cu moartea, domnul Kirk a spus: „Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation...What age should you start to see public executions?”. Carevasăzică, pedepsele cu moartea trebuie să fie publice, rapide și televizate. Mă gândesc că la o anumită vârstă ar fi ca o inițiere... La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?

Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani. Totuși, pentru mine, o crimă îngrozitoare, care lasă doi copii fără tată. Asasinul i-a furnizat și un răspuns domnului Kirk în legătură cu vârsta la care un copil poate să vadă o execuție publică: 3 ani, atât are fiica domnului Kirk, care a putut vedea omorârea publică, rapidă și televizată a tatălui ei pe baza unei judecăți și a unei sentințe date de călău.

Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Căci nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk, autor, în show-ul său video, și al acestei cugetări: „Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău” (Empatia este capacitatea de a înțelege și a simți emoțiile sau trăirile altor persoane, de a te pune în locul lor și a privi lucrurile din perspectiva lor. Această calitate socială este esențială pentru a construi relații autentice, a arăta înțelegere, a oferi sprijin)”.

Sursa: StirilePROTV

