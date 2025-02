VIDEO. Momentul în care Trump i-a spus unei jurnaliste că nu înțelege nimic din întrebarea ei, dar are o voce frumoasă

În schimb, el i-a făcut jurnalistei câteva complimente.

Jurnalista Nazira Karimi l-a întrebat pe Trump dacă are vreun plan de viitor pentru poporul afgan, relatează The Times of India.

"Îmi este un pic greu să vă înțeleg, de unde sunteți?", a întrebat Trump.

"Afganistan", i-au răspuns imediat Karimi și alți jurnaliști.

