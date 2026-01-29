VIDEO. Imagini aeriene cu dezastrul din Italia, unde un oraș este pe cale să fie distrus: ”Nu putem nega, suntem speriați”

Până în prezent, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, din cauza alunecării de teren, care a început să dea semne de mișcare încă de duminică. Apoi, s-a extins pe o lungime de 4 km, potrivit The Guardian.

Prăpastia continuă să se lărgească, provocând temeri că ar putea înghiți centrul istoric al orașului.



„Este o alunecare de teren dramatică”, a declarat Massimiliano Conti, primarul orașului Niscemi, situat în sudul insulei, într-un clip postat pe rețelele de socializare, îndemnând în același timp persoanele care locuiesc în afara zonelor izolate să „rămână acasă”.



„Nu vreau ca nimeni să trateze acest eveniment cu ușurință”, a adăugat el. „Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale la locuințe.”



Imaginile și filmările de acolo arată că există case care sunt pe punctul de a se prăbuși.