VIDEO. Imagini aeriene cu dezastrul din Italia, unde un oraș este pe cale să fie distrus: ”Nu putem nega, suntem speriați”

Până în prezent, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, din cauza alunecării de teren, care a început să dea semne de mișcare încă de duminică. Apoi, s-a extins pe o lungime de 4 km, potrivit The Guardian.
Prăpastia continuă să se lărgească, provocând temeri că ar putea înghiți centrul istoric al orașului.
„Este o alunecare de teren dramatică”, a declarat Massimiliano Conti, primarul orașului Niscemi, situat în sudul insulei, într-un clip postat pe rețelele de socializare, îndemnând în același timp persoanele care locuiesc în afara zonelor izolate să „rămână acasă”.
„Nu vreau ca nimeni să trateze acest eveniment cu ușurință”, a adăugat el. „Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale la locuințe.”
Imaginile și filmările de acolo arată că există case care sunt pe punctul de a se prăbuși.
Salvatore Cocina, directorul general al autorității de protecție civilă din Sicilia, a declarat luni seara: „Toate casele aflate într-un perimetru de 50-70 de metri se vor prăbuși”.
Școlile au rămas închise marți, iar drumul care leagă Niscemi de orașul coastal Gela a fost închis.
Niscemi are o populație de aproximativ 25.000 de locuitori. Mulți dintre cei evacuați au fost cazați la rude, deși sute de persoane au petrecut ultimele două nopți adăpostindu-se într-o sală de sport locală.
Într-un interviu acordat marți ziarului La Repubblica, Conti a declarat: „Nu putem nega – suntem speriați”.
El a spus că alunecarea de teren s-a adâncit cu încă 10 metri marți dimineață. „Din imaginile aeriene, a fost șocant să vedem cum se prăbușește Niscemi”, a spus el. „Situația este gravă, mai ales că scârțâitul continuă, iar ploaia nu ajută nici operațiunile de salvare, nici anchetele tehnice.”
O preocupare serioasă este că orașul ar putea să rămână izolat, a adăugat Conti. „Monitorizăm situația non-stop, deoarece aceasta se poate schimba în orice moment.”
Sursa:
The Guardian
Etichete:
sicilia,
italia,
alunecare de teren,
Dată publicare: