VIDEO. Imagini aeriene cu dezastrul din Italia, unde un oraș este pe cale să fie distrus: "Nu putem nega, suntem speriați"

Primarul unui oraș aflat pe un deal din Sicilia a declarat că „situația este gravă”, după ce o furtună puternică a distrus o porțiune mare din versantul dealului, punând toate casele în pericol, deoarece sunt suspendate pe marginea prăpastiei.

Cristian Matei

Până în prezent, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate din casele lor, din cauza alunecării de teren, care a început să dea semne de mișcare încă de duminică. Apoi, s-a extins pe o lungime de 4 km, potrivit The Guardian.

Prăpastia continuă să se lărgească, provocând temeri că ar putea înghiți centrul istoric al orașului.

„Este o alunecare de teren dramatică”, a declarat Massimiliano Conti, primarul orașului Niscemi, situat în sudul insulei, într-un clip postat pe rețelele de socializare, îndemnând în același timp persoanele care locuiesc în afara zonelor izolate să „rămână acasă”.

„Nu vreau ca nimeni să trateze acest eveniment cu ușurință”, a adăugat el. „Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale la locuințe.

Imaginile și filmările de acolo arată că există case care sunt pe punctul de a se prăbuși.

Salvatore Cocina, directorul general al autorității de protecție civilă din Sicilia, a declarat luni seara: „Toate casele aflate într-un perimetru de 50-70 de metri se vor prăbuși”.

Școlile au rămas închise marți, iar drumul care leagă Niscemi de orașul coastal Gela a fost închis.

Niscemi are o populație de aproximativ 25.000 de locuitori. Mulți dintre cei evacuați au fost cazați la rude, deși sute de persoane au petrecut ultimele două nopți adăpostindu-se într-o sală de sport locală.

Într-un interviu acordat marți ziarului La Repubblica, Conti a declarat: „Nu putem nega – suntem speriați”.

El a spus că alunecarea de teren s-a adâncit cu încă 10 metri marți dimineață. „Din imaginile aeriene, a fost șocant să vedem cum se prăbușește Niscemi”, a spus el. „Situația este gravă, mai ales că scârțâitul continuă, iar ploaia nu ajută nici operațiunile de salvare, nici anchetele tehnice.”

O preocupare serioasă este că orașul ar putea să rămână izolat, a adăugat Conti. „Monitorizăm situația non-stop, deoarece aceasta se poate schimba în orice moment.”

Agerpres

Agerpres

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

Sursa: The Guardian

Etichete: sicilia, italia, alunecare de teren,

Primarul unui oraş situat pe un deal din Sicilia a declarat că „situaţia este critică”, după ce o furtună puternică a prăbuşit o porţiune lungă de versant, lăsând mai multe case suspendate periculos pe marginea unei prăpastii.

