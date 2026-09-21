Vincent Brown, în vârstă de 65 de ani, cunoscut şi sub numele de Vincent Bajinya, a fost arestat şi pus sub acuzare luni în Regatul Unit, sub suspiciunea de participare la genocidul din 1994 din Rwanda, au anunţat poliţia şi parchetul, menţionând că aceasta este prima inculpare din Regatul Unit pentru aceste crime, relatează AFP și Agerpres.

Originar din Kigali, bărbatul, care locuia la Londra, a fost arestat la finalul unei anchete de şapte ani, lansate la solicitarea oficială a autorităţilor din Rwanda.

"El este suspectat că a îndrumat şi incitat alte persoane să comită acte de genocid", a declarat procurorul Frank Ferguson într-un comunicat.

Peste 800.000 de persoane, potrivit ONU, în principal membri ai minorităţii tutsi, au fost ucise în primăvara anului 1994 în masacre orchestrate de extremişti hutu în urma asasinării preşedintelui Juvenal Habyarimana într-un atentat asupra avionului său.

Vincent Brown, care se confruntă cu acuzaţia de participare la genocidul din aprilie 1994 de la Kigali şi cu şase capete de acuzare de participare la crime împotriva umanităţii, a fost plasat în arest preventiv şi va compărea marţi în faţa tribunalului Westminster din Londra.

În 2015, Regatul Unit a refuzat extrădarea lui

"Acest caz arată că Regatul Unit nu este un refugiu sigur pentru persoanele suspectate de comiterea de crime internaţionale", a declarat Helen Flanagan, şefa poliţiei antiteroriste din Londra, adăugând că şi alte persoane fac obiectul unor anchete în curs legate de genocidul din Rwanda.

Vincent Bajinya, care şi-a schimbat numele în Brown şi a dobândit cetăţenia britanică, fusese arestat în 2006, şi din nou în 2013 împreună cu alţi patru bărbaţi, în urma unui mandat de arestare emis de Kigali.

În 2015, un tribunal din Londra a refuzat extrădarea lor.

Rwanda a făcut apel şi, în iulie 2017, un judecător de la Înalta Curte de Justiţie a blocat extrădarea celor cinci bărbaţi pe motiv că există riscul ca aceştia să nu beneficieze de un proces echitabil.