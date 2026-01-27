Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate până acum din locuinţele lor din cauza alunecării de teren, care a început să dea semne de mişcare duminică şi s-a extins ulterior pe un front de circa 4 kilometri. Prăpastia continuă să se lărgească, alimentând temerile că ar putea înghiţi centrul istoric al oraşului, scrie The Guardian.

„Este o alunecare de teren dramatică”, a declarat Massimiliano Conti, primarul oraşului Niscemi, din sudul insulei, într-un mesaj video postat pe reţelele sociale, îndemnându-i pe locuitorii din afara zonelor izolate „să rămână în case”.

„Nu vreau ca nimeni să trateze acest eveniment cu superficialitate”, a adăugat el. „Din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale.”

Imagini şi înregistrări video arată locuinţe aflate în pragul prăbuşirii. Salvatore Cocina, directorul general al Protecţiei Civile din Sicilia, a declarat luni seara: „Toate casele aflate într-un perimetru de 50–70 de metri se vor prăbuşi.”

Şcolile au rămas închise marţi, iar un drum care leagă Niscemi de oraşul de coastă Gela a fost blocat.

Niscemi are o populaţie de aproximativ 25.000 de locuitori. Mulţi dintre cei evacuaţi s-au refugiat la rude, însă câteva sute au petrecut ultimele două nopţi într-o sală de sport locală.

Într-un interviu acordat cotidianului La Repubblica, publicat marţi, Conti a declarat: „Nu putem nega – ne este teamă.”

El a precizat că alunecarea de teren a coborât cu încă 10 metri în cursul dimineţii de marţi. „Din imaginile aeriene, a fost şocant să vedem cum Niscemi se prăbuşeşte”, a spus primarul. „Situaţia este critică, mai ales că zgomotele de fisurare continuă, iar ploaia nu ajută nici operaţiunile de intervenţie, nici evaluările tehnice.”

O preocupare majoră este riscul ca oraşul să rămână izolat, a mai adăugat Conti. „Monitorizăm situaţia non-stop, pentru că se poate schimba în orice moment.”

Guvernul italian a declarat luni stare de urgenţă pentru regiunile din sud afectate de ciclonul Harry, care a lovit săptămâna trecută. Furtuna puternică a adus ploi torenţiale şi valuri de până la 9 metri, provocând distrugeri majore în Sicilia, Calabria şi Sardinia, unde au fost distruse drumuri şi structuri de protecţie costieră, iar staţiuni de pe litoral au fost luate de ape. Pagubele sunt estimate la peste un miliard de euro.

Guvernul a alocat iniţial 100 de milioane de euro pentru a acoperi nevoile imediate ale zonelor cel mai grav afectate. Ministrul Protecţiei Civile, Nello Musumeci, a declarat într-un comunicat: „În zilele următoare, guvernul va adopta o nouă măsură interministerială care să permită refacerea şi reconstrucţia infrastructurii afectate.”



