VIDEO. Haos în Parlamentul din Iordania. O dezbatere asupra egalităţii între femei şi bărbaţi a degenerat în bătaie

Guvernul iordanian vrea să implementeze amendamente la Constituţie şi să includă menţiunea (femei) "iordaniene" în capitolul II intitulat "drepturi şi datorii ale iordanienilor", care vizează egalitatea drepturilor cetăţenilor.

Mai mulţi deputaţi s-au opus acestei modificări, considerând-o "inutilă", potrivit postului al-Mamlaka, care a retransmis şedinţa.

"Este 'eib' pentru noi să adăugăm cuvântul 'iordaniene'", a declarat unul dintre ei, Raed Smeirat, utilizând un termen în arabă cu o conotaţie foarte negativă şi care ar putea însemna în acest context "ruşine" sau "dezonoare".

Chaos and a beating in the Jordanian parliament and a session to discuss amending the constitution#BreakingNews #jordan #الأردن pic.twitter.com/iYQXIJws03