Drapelul României, arborat în Petra, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Iordania

Facebook/Ambasada Romaniei in Iordania/Embassy of Romania to Jordan

Drapelul României a fost arborat alături de cel al Iordaniei în faţa Trezoreriei din Petra de către Autoritatea Regiunii Petra pentru Dezvoltare şi Turism, din Regatul Haşemit al Iordaniei, pentru a marca ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Petra este unul din cele mai vizitate obiective turistice din Iordania şi se află în lista locurilor din patrimoniul mondial UNESCO. Trezoreria este cel mai important şi cunoscut monument din cadrul complexului arheologic. În acest context, ambasadorul României în Regatul Haşemit al Iordaniei, George Cristian Maior, a avut o întâlnire cu comisarul şef al Autorităţii Regiunii Petra pentru Dezvoltare şi Turism, Suleiman Farajat. Cu acest prilej, cei doi oficiali au discutat despre modalităţi de intensificare a cooperării în domeniu, având în vedere patrimoniul cultural recunoscut de UNESCO de care beneficiază cele două state. Totodată, ambasadorul român i-a mulţumit comisarului şef pentru ospitalitate şi gestul de prietenie arătat prin arborarea drapelului românesc. De asemenea, tot cu ocazia celebrării zilei Naţionale a României, podul Abdoun din Amman, capitala Regatului Haşemit al Iordaniei, va fi iluminat timp de trei zile în culorile drapelului României. Podul Abdoun este un obiectiv arhitectural modern, emblematic pentru capitala Iordaniei. Citește și 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Parada militară din București începe la ora 11:00. Programul complet al evenimentelor

Urmăriți Știrile Pro TV și pe Google News