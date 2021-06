VIDEO. Cea mai mare navă a Iranului s-a scufundat, după ce a luat foc în Golful Oman

Deocamdată, autoritățile iraniene nu au oferit explicații privind cauzele care au dus la incendiu. Acesta s-a produs într-o zonă sensibilă, unde s-au raportat numeroase atacuri asupra navelor iraniene sau israeliene.

Iran’s largest naval ship, the Kharg, has sunk in the Gulf of Oman after being engulfed in flames. The crew managed to disembark safely. It remains unclear how the ship caught fire. pic.twitter.com/JI7Ob8EHSW