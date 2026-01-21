Tranzacția de tip „vinde America” era în plină desfășurare marți, după ce președintele Donald Trump și liderii europeni au escaladat tensiunile legate de Groenlanda. Acțiunile și obligațiunile americane au scăzut brusc, iar randamentele au crescut puternic.

Contextul este legat de amenințările lui Trump de a impune tarife de 10% asupra importurilor din opt țări europene, ca parte a demersului său de a prelua Groenlanda, ceea ce a speriat piețele. Taxele ar urma să intre în vigoare la 1 februarie, urmând să crească ulterior la 25%, a spus Trump.

Deținerile Europei de titluri de Trezorerie americane au fost însă indicate ca o posibilă contramăsură.

Administratorul danez de pensii AkademikerPension a anunțat marți că vinde titluri de Trezorerie americane în valoare de 100 de milioane de dolari. Decizia a fost determinată de „starea precară a finanțelor guvernului [SUA]”, a declarat Anders Schelde, directorul de investiții al AkademikerPension.

Întrebat cât de îngrijorat este de retragerea investitorilor europeni din titlurile de Trezorerie, Bessent a declarat, într-o conferință de presă susținută la World Economic Forum de la Davos:

„Investițiile Danemarcei în titluri de Trezorerie ale SUA, la fel ca Danemarca însăși, sunt irelevante.”

„Este vorba de mai puțin de 100 de milioane de dolari. Vând titluri de Trezorerie de ani de zile, nu sunt deloc îngrijorat”, a adăugat el.

Bessent a mai spus că SUA au înregistrat „investiții străine record” în titlurile lor de Trezorerie.

El a sugerat că vânzarea de obligațiuni japoneze, survenită după anunțarea unor alegeri anticipate în statul insular, „s-a propagat și către alte piețe”.

„Ideea că europenii ar vinde active americane a pornit de la un singur analist de la Deutsche Bank”, a spus Bessent, idee care a fost apoi amplificată de „presa de știri false”.

„Directorul general al Deutsche Bank m-a sunat pentru a spune că banca nu susține acel raport al analistului”, a adăugat el. CNBC a contactat Deutsche Bank pentru un punct de vedere.

Statele Unite consideră Groenlanda o problemă de securitate națională, pe fondul încălzirii Arcticii și al apariției unor noi rute comerciale, ceea ce deschide posibilitatea unui joc de putere între SUA, Rusia și China. Administrația Trump a declarat că dorește să evite un astfel de conflict.

„Le cerem aliaților noștri să înțeleagă că Groenlanda trebuie să facă parte din Statele Unite”, le-a spus Bessent reporterilor.

El a adăugat că SUA au cumpărat Insulele Virgine Americane de la Danemarca în timpul Primului Război Mondial tocmai pentru că „au înțeles” importanța strategică a acestora.



