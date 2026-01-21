Kim Jong Un și-a dat afară un viceministru în public, da față cu toate lumea, în timpul unei vizite oficiale la un complex industrial din Ryongsong, scrie South China Morning Post (SCMP) într-o știre cu titlul ”Capră legată la un car cu boi”: Kim Jong-un demite un ministru din cauza întârzierii fabricii”.

Prin demiterea pe loc a viceministrului Yang Sung-ho, Kim pare să-și afirme autoritatea înaintea unui congres crucial al partidului, spun experții.

Demiterea publică a unui viceministru de către liderul nord-coreean, Kim Jong-un, în timpul unei inspecții a unei zone industriale importante, reflectă anxietatea crescândă în rândul conducerii, în timp ce Phenianul se pregătește pentru un congres crucial al partidului de guvernământ, pe fondul unor dificultăți economice persistente, potrivit analiștilor.

Prin demiterea oficialului pe loc, Kim pare să semnaleze toleranță zero față de întârzieri și management defectuos, consolidându-și în același timp autoritatea înaintea celui de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, care va avea loc la începutul acestui an.

”Tovarășe viceministru, plecați pe cont propriu cât mai puteți, înainte să fie prea târziu!”

Analiștii spun că această mișcare este concepută pentru a insufla frică și disciplină într-un moment în care Kim trebuie să-și prezinte realizările după ani de sancțiuni, izolare din cauza pandemiei și prioritizarea dezvoltării militare față de industria civilă.

Kim are un istoric îndelungat de a-i critica pe oficialii subperformanți în timpul inspecțiilor. Cu toate acestea, este rar ca el să demită un cadru superior atât de deschis, ocolind rutele partidului și permițând presei de stat să relateze incidentul în detaliu.

Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), administrată de stat, a relatat marți că liderul Kim Jong-un l-a demis pe viceministrul Yang Sung-ho în timp ce inspecta proiectul de modernizare a complexului industrial Ryongsong din partea de est a țării.

„Tovarășe viceministru, plecați pe cont propriu cât mai puteți, înainte să fie prea târziu”, i-a spus Kim lui Yang în timpul inspecției, a relatat KCNA. „Îl demit pe viceministru chiar acum”, a declarat liderul nord-coreean de față cu toată lumea.

