„Nu vreau asta pentru țara mea sau pentru continentul meu”, a afirmat Ribera, comisar european pentru tranziția ecologică și politici concurențiale, într-un interviu acordat AFP, la Bruxelles.

„Un șoc teribil” după moartea a doi cetățeni americani

Vicepreședinta Comisiei Europene a evocat un „șoc teribil” după moartea lui Renee Good și Alex Pretti și a criticat „violența” exercitată de agenți într-un mod „anonim” împotriva „copiilor mici, femeilor și bărbaților”.

Sunt cele mai puternice formulări utilizate până acum de Comisia Europeană cu privire la incidentele legate de Serviciul de Imigrație și Vamă al SUA (ICE). Extrem de prudent pe acest subiect, executivul european afirmase anterior că este o problemă „internă” a SUA.

O voce nonconformistă în cadrul Comisiei Europene

Însă Teresa Ribera, o socialistă spaniolă, este considerată o nonconformistă în cadrul Comisiei. Tonul ei intră periodic în conflict cu linia oficială.

În ultimele zile, ea a difuzat pe rețeaua de socializare Bluesky mesajele pline de indignare ale lui Barack Obama sau ale lui Bruce Springsteen cu privire la Minneapolis.

„Aceasta se întâmplă într-o țară fondată pe un ideal de libertate, protecție a drepturilor și respect pentru oameni”, a insistat ea.

Apel la instituțiile americane și la revenirea la normalitate

„Mă gândesc foarte des la cetățenii americani”, la „persoanele care sunt sincer convinse de importanța democrației, a protejării drepturilor și libertății, la ce trebuie ei să gândească?”, a spus ea.

Teresa Ribera contează pe „tribunale, capacitatea de reacție a societății americane”, pe Congres sau pe „administrația federală” pentru revenirea la „normalitate”.

Relația transatlantică și tensiunile cu administrația Trump

În cadrul acestui interviu, comisarul european pentru tranziția ecologică și politici concurențiale s-a referit și la transformarea relației transatlantice, în special la amenințările lui Donald Trump la adresa Groenlandei, teritoriu autonom danez.

„Mesajul extrem de dur” și „amenințător” din partea SUA la adresa Groenlandei a arătat cât de „important este să se reacționeze în mod clar și unitar”, a notat Ribera.

Teresa Ribera a subliniat unitatea liderilor europeni și a instituțiilor Uniunii Europene în timpul acestei crize, făcând apel la UE să mențină această „fermitate” și să „ceară respect” din partea SUA.

Vicepreședinta CE a criticat, de asemenea, „atacurile” administrației Trump împotriva unor „responsabili” europeni, precum fostul comisar european Thierry Breton, căruia i s-a interzis intrarea în SUA după ce a luptat mult timp pentru reglementarea activității giganților tehnologici americani.

Sub administrația lui Donald Trump, „cu toții am trăit lucruri la care nu ne așteptam”, a afirmat Teresa Ribera.

În această situație, potrivit ei, este necesar să fie respectate „principiile elementare”: „respectarea drepturilor, capacitatea de a menține un dialog politic, dar și capacitatea de a fi ferm” atunci când „este nevoie”.

Societatea americană „este foarte divizată”, a mai remarcat ea, subliniind că „deciziile guvernului federal” nu sunt neapărat „susținute de toți americanii”.

