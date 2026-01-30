Dincolo de victime, și copiii agresori au nevoie de sprijin. Specialiștii susțin că activitățile în echipă, sportul și consilierea psihologică pot contribui la educație, mai ales dacă minorul are și sprijinul familiei.

Psihologii atrag atenția însă că manifestările violente nu apar brusc și nici nu sunt întâmplătoare, ci se construiesc în timp, în funcție de mediul în care crește copilul și de modelele pe care le are.

Iolanda Crețescu, psiholog: „Comportamentul violent, comportamentul abuzator începe din familie, de multe ori este o prelungire sau o copiere a comportamentul de abuz din familie în care copilul își asumă poziția de forță pe care o poate exercita într-un alt mediu decât cel în care este victimă, în mediul școlar. Am plecat de la o poziție în care copilul era educat de autoritate, acum avem o anomalie aș spune eu, copilul este cel care educă”.

O altă problemă, spun specialiștii, este dificultatea copiilor de a funcționa în echipă, astfel încât prima reacție să nu fie conflictuală, ci de colaborare. Sportul îi poate ajuta.

Violența fizică, o problemă în creștere în școlile românești

Georgeta Andronache, vicepreședinte CS Dinamo București: „La fiecare antrenament, la fiecare întâlnire a membrilor ehipei se vorbește de echipă și nu de individ. Și atunci petrecerea timpului în echipă, fie în echipa sportivă, fie la școală, fie în parc când își fac ei un grup de prieteni și încearcă să joace, să creeze, succesul este mult mai mare decât individual”.

Și în România se discută măsuri luate de multă vreme în țări precum Marea Britanie sau Franța: instanțele să-i pot obliga pe părinții copiilor agresori să participe împreună cu ei la consiliere psihologică. Astfel, specialiștii lucrează mult mai bine în corectarea comportamentului minorilor.

Un proiect de lege depus în mai anul trecut prevede ca părinţii care nu îşi duc copiii agresori la consiliere psihologică să riște chiar închisoarea de la unu la trei ani.

Cms. șef Alexandru Leuțu Cotroceanu, Direcția Siguranță Școlară: „De multe ori, dintr-o simplă joacă s-a ajuns la niște evenimente destul de tragice, cu rănirea victimelor într-o formă foarte gravă, dar și răspunderea agresorilor, care până la urmă sunt și ei niște copii”.

Datele arată că violența fizică este principala problemă din școli. Peste 65% dintre infracțiunile sesizate în anul școlar trecut sunt cazuri de loviri și agresiuni.