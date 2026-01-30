Papa Leon al XIV-lea a ales să nu locuiască nici la Casa Santa Marta din Cetatea Vaticanului, nici în apartamentele papale spaţioase ale Palatului Apostolic, ca predecesorii săi, ci la mansarda acestei clădiri emblematice, după o amplă renovare, transmite vineri agenţia spaniolă de presă EFE care citează cotidianul italian La Repubblica.

Leon XIV va locui la Palatul Apostolic al Vaticanului, variantă pe care papa Francisc a respins-o pe motiv că se simţea prea izolat în această clădire. Însă, el nu va locui în apartamentele papale tradiţionale, ci la etajul situat între al treilea balcon - unde apare în fiecare duminică pentru rugăciunea Angelus - şi acoperiş, potrivit informaţiilor publicate vineri de La Repubblica.

Surse vaticane au explicat pentru EFE că papa Leon al XIV-lea va folosi spaţiile papale din Palatul Apostolic, fără a specifica, însă, unde va locui exact pontiful. Cu toate acestea, sursele consultate au confirmat că papa s-a mutat deja pentru a lucra în timpul zilei în "birou", sala de la al cărei balcon se arată în fiecare duminică, pentru rugăciunea Angelus, în faţa credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru.

Mansarda în care, potrivit ziarului italian, va locui papa nu este foarte vizibilă din exterior, cu excepţia unor geamuri aflate deasupra cadrelor ferestrelor enorme.

Dormitorul nu va avea vedere către Piața Sfântul Petru

În ultimele luni au fost văzuţi muncitori, ajutaţi de macarale, care efectuau lucrări la etajele superioare ale Palatului Apostolic, aflat într-o stare proastă după cei 12 ani de absenţă ai papei Francisc, acest spaţiu fiind afectat în special de infiltraţii şi umezeală. De asemenea, a fost necesară refacerea instalaţiilor electrice şi sanitare.

Lucrările s-au încheiat şi, la nouă luni de la alegerea sa, Robert Francis Prevost, care locuieşte în prezent în clădirea adiacentă Vaticanului, unde era cazat în calitate de responsabil al dicasterului episcopilor, se va muta în curând.

Potrivit La Repubblica, caracterul rezervat al papei, pragmatismul său american şi pasiunea sa pentru sport l-au determinat să aleagă acest loc mai retras în comparaţie cu spaţiile de la "Tercera Logia".

La mansarda în care pontiful se va muta a fost amenajată o sală de fitness, pentru ca papa să poată continua să facă sport, aşa cum obişnuia înainte de a fi ales, în timp ce dormitorul său va fi situat de cealaltă parte, fără vedere către Piaţa Sfântul Petru. Astfel, nu se va putea şti din exterior dacă papa "este acasă" şi nici nu se vor putea ghici momente dramatice, precum noaptea de 2 aprilie 2005, când în încăpere s-a aprins lumina care a anunţat moartea papei Ioan Paul al II-lea.

Toaleta se află pe hol, iar o bucătărie a fost special construită pentru el

Etajul la care se va muta papa Leon este destul de sobru, notează publicaţia italiană, albul fiind culoarea predominantă, cu mobilier simplu. Spaţiul nu dispune de toaletă, aceasta fiind pe hol, iar bucătăria a fost construită special. De asemenea, au fost create spaţii speciale pentru a-i găzdui pe colaboratorii papei, precum cei doi secretari privaţi, peruanul Edgard Iván Rimaycuna şi italianul Marco Billeri.

Există şi o capelă, însă aceasta este mult mai mică decât cea din "Tercera Logia", în timp ce un candelabru impunător luminează intrarea de la parter, pentru etajul superior fiind aleasă o lampă LED modernă. Papa va avea, de asemenea, acces şi la acoperiş.

Papa Francisc a încetat din viaţă la 21 aprilie, după ce a condus Biserica Catolică timp de 12 ani. El a fost primul papă după anul 1870 care nu a locuit în Palatul Apostolic, optând în schimb pentru Casa Santa Marta.

Palatul nu a mai fost locuit din februarie 2013, când papa Benedict al XVI-lea s-a mutat din această clădire, în urma demisiei sale.

