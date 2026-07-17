Căldură la orice oră, chiar și în mijlocul nopții. Perioade lungi fără electricitate, ceea ce înseamnă că în unele locuințe nu pot fi folosite nici măcar ventilatoarele obișnuite. Și o căutare continuă a unor metode de răcorire, fie că este vorba despre stropirea cu apă, fie despre dormitul în aer liber, potrivit Express.

Pentru mulți dintre locuitorii orașului Banda, din nordul Indiei, unde au fost înregistrate unele dintre cele mai ridicate temperaturi din țară, simplul fapt de a trece cu bine peste fiecare zi reprezintă o provocare.

Schimbările climatice intensifică valurile de căldură

Încălzirea globală, provocată în principal de arderea combustibililor precum gazele, petrolul și cărbunele, face ca valurile de căldură din India să devină mai frecvente și mai intense.

Uttar Pradesh, statul în care se află Banda, se numără printre regiunile cele mai vulnerabile la temperaturile extreme. În 2023, cel puțin 119 persoane au murit în decurs de câteva zile, în timpul unui val sever de căldură care a afectat mai multe zone ale statului.

În luna mai, temperaturile au ajuns la 48,2°C, fiind una dintre numeroasele ocazii din acest an în care orașul a înregistrat cea mai ridicată temperatură din India în ziua respectivă.

Banda a fost, de asemenea, cel mai fierbinte loc de pe Pământ de șapte ori în acest an, în principal în luna aprilie, potrivit climatologului și istoricului meteorologic Maximiliano Herrera, care monitorizează fenomenele meteorologice extreme la nivel mondial.

De atunci, temperaturile au mai scăzut, însă rămân sufocante, mai ales pentru că ploile sezoniere au dus la creșterea umidității.

În luna iunie, o echipă a Associated Press s-a deplasat în Banda pentru a relata despre modul în care oamenii încearcă să facă față căldurii pe parcursul unei zile.

Munca începe la 4 dimineața

Munni Devi și cei patru fii ai săi încep să încarce și să descarce legume atunci când cea mai mare parte a orașului încă doarme.

Este abia ora 4 dimineața, însă temperatura a ajuns deja la 30°C. Muncitorii din piața de legume din Banda descarcă roșii, fructe de jack și alte legume, pe care le mută apoi în vehicule mai mici, pentru a fi livrate magazinelor de cartier.

Munni, în vârstă de 70 de ani, spune că temperaturile devin mai ridicate de la un an la altul, iar anul acesta situația este deosebit de dificilă.

Munca este solicitantă fizic în orice condiții meteorologice. În timpul unui val de căldură, poate deveni epuizantă. Cu toate acestea, Munni spune că ea și fiii ei nu își permit să lipsească nici măcar o zi de la muncă.

„Toată lumea simte căldura, dar, din cauza situației noastre, trebuie să o suportăm”, spune ea.

În piață, tinerii împing cărucioare pe aleile înguste, iar femeile sortează legumele pe marginea străzii.

Munni spune că mulți cumpărători vin devreme, în speranța că își vor termina cumpărăturile înainte ca temperaturile să crească. Ea și fiii ei lucrează de dimineață până la prânz, apoi se întorc acasă pentru a se odihni.

Penele de curent fac căldura și mai greu de suportat

Munni spune că alimentarea nesigură cu energie electrică face ca nici acasă să nu existe prea multe posibilități de răcorire.

Nepoții ei sunt stropiți în fiecare zi cu furtunul, pentru a se răcori.

„Dacă nu este curent, nici ventilatoarele de tavan nu funcționează. Uneori, curentul este întrerupt ore întregi”, spune ea.

Când soarele de după-amiază încinge străzile orașului Banda, locuitorii care își permit să rămână în case fac acest lucru.

Unii vânzători de legume și șoferi de ricșă motorizată rămân însă afară, în speranța că vor reuși să mai atragă câțiva clienți.

Peste 15.000 de căsuțe construite pentru păsări

În același timp, Shobharam Kashyap, un iubitor de animale în vârstă de 70 de ani, construiește căsuțe din lemn pentru păsări într-un atelier amenajat în locuința sa.

Kashyap spune că el și alți voluntari au instalat peste 15.000 de căsuțe pentru păsări în întregul oraș, pentru a le oferi un refugiu într-un mediu care devine tot mai ostil.

Căsuțele viu colorate ale lui Shobharam, dintre care multe sunt vopsite în verde, deoarece el spune că păsările par să prefere această culoare, au fost montate în copaci și pe zidurile din Banda.

El a amplasat și vase din lut cu apă în locuința sa și în apropierea acesteia, pentru ca păsările să aibă unde să bea sau să se răcorească.

În anii anteriori, în timpul valurilor de căldură, păsările supraîncălzite cădeau din cer.

Tot mai mulți pacienți ajung la spital

Zilele tot mai fierbinți au adus mai mulți pacienți la spitalul din Banda, unul dintre cele mai mari centre medicale din regiune.

Persoanele care suferă de afecțiuni provocate de căldură, de la leșin până la insolație, ajung de obicei la spital după-amiaza și seara, umplând coridoarele și saloanele.

Pacienții stau înghesuiți pe bănci. Rudele îi răcoresc cu foi de hârtie, iar personalul medical se deplasează printre paturi cu perfuzii.

Doctorul Abhishek Pranayami, medicul-șef al spitalului, spune că instituția se confruntă cu un val de pacienți în fiecare vară, „iar numărul acestora crește de la an la an”.

El spune că medicii tratează numeroase persoane care suferă de deshidratare, diaree, vărsături și dureri abdominale, afecțiuni care devin mai frecvente odată cu creșterea temperaturilor.

Unii pacienți își revin în câteva zile, în timp ce alții au nevoie de mai mult timp.

„Presiunea asupra noastră și asupra personalului este foarte mare”, spune medicul.

Nici nopțile nu aduc răcoare

Chiar și după apus, în Banda rămâne foarte cald.

Când băieții joacă cricket, își păstrează sticlele cu apă reci învelindu-le în bucăți de haine rupte.

În gara orașului, familiile se adună uneori până târziu în noapte, în speranța că peroanele deschise și adierea ocazională vor fi mai confortabile decât locuințele înghesuite, care au acumulat căldură pe parcursul întregii zile.

Într-o astfel de noapte, zeci de oameni dorm în gară pentru a scăpa de căldură.

Într-o zonă, mai mulți copii și adulți dorm pe pături întinse pe peronul din piatră, la doar câțiva metri de vagoanele parcate.

Unii folosesc gențile pe post de perne. Un morman de șlapi se află la câțiva centimetri de picioarele lor goale. Un alt bărbat doarme întins pe o bancă, cu capul sprijinit pe un rucsac.

În apropiere, mai mulți bărbați și femei încearcă să doarmă pe pături lângă casele de bilete, în ciuda luminilor puternice.

Câinii stau întinși printre oamenii culcați pe jos, încercând, la rândul lor, să găsească puțină răcoare.

Oamenii dorm pe trotuare și pietriș

Muncitorii ale căror locuințe sunt prea mici și prea fierbinți pentru a putea dormi în ele se așază pe pături în fața gării, încercând să se odihnească în noaptea sufocantă.

În ciuda zgomotului făcut de vehicule și de pasagerii care intră și ies din gară, muncitorii și locuitorii stau întinși pe prosoape sau chiar direct pe pietriș.

Străzile și trotuarele mai deschise și mai aerisite din apropierea gării le oferă cea mai bună șansă de a dormi câteva ore.

Pentru părinții cu copii mici, nopțile sunt prea fierbinți pentru somn, așa că aceștia așteaptă în gară, strânși în jurul unui telefon mobil.