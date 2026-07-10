Din primele informații, patru victime ar fi cetățeni britanici, surprinși de flăcări în timp ce încercau să fugă cu mașina din calea flăcărilor. Sute de pompieri luptă cu incendii de vegetație în Spania, Franța și Portugalia, pe fondul unui val de caniculă cu temperaturi record.

Incendiul a izbucnit într-o zonă împădurită, aproape de orașul Almeria, din comunitatea autonomă sudică Andaluzia. Peste 150 de pompieri au intervenit pentru a bloca înaintarea flăcărilor prin vegetația uscată. Însă vântul, care sufla cu peste 50 de km pe oră, le-a creat mari probleme.

În ciuda eforturilor colosale, mai mulți localnici din localitatea Bedar au murit în incendiu. Cel puțin patru oameni au fost găsiți carbonizați în mașina cu care încercau să fugă. Locuitorii din mai multe cartiere, în jur de o mie de oameni, au fost evacuați. Din primele informații, incendiul ar fi fost provocat de cablu electric căzut în apropierea unei păduri.

Spania este pe finalul celui de-al doilea val de căldură al verii, iar mai multe zone din Andaluzia erau sub cod portocaliu de caniculă.

La Barcelona s-au înregistrat 40,9 grade Celsius, o temperatură fără precedent pentru acest oraș de când au început să se țină evidențe meteo, în 1914.

Alfons Puertas, șeful Secției de Meteorologie din cadrul Observatorului Fabra: „Deși tendința de creștere a temperaturilor este observată de zeci de ani aici, ea s-a accentuat considerabil în ultimii patru sau cinci ani. Este o tendință foarte clară și constantă și trebuie să ne așteptăm ca, în anii următori, să continuăm să doborâm recorduri”.

Localnicii fac față tot mai greu verilor sufocante. Anul trecut, un număr record de peste 390.000 de hectare au fost mistuite de incendii în Spania, o suprafață de peste șase ori mai mare decât media înregistrată în această țară în perioada 2006–2024.

Și în sudul Franței sunt încă incendii de vegetație active, alimentate de temperaturile ridicate, secetă și vântul puternic. 40 de pompieri români participă la operațiunile de monitorizare și de stingere a flăcărilor, în cadrul mecanismului european de protecție civilă.