Sunt diferențe care vor mări și mai mult presiunea asupra pieței muncii, bugetului de stat și sistemului public de pensii, spun specialiștii.

Un român care are acum vârsta de 15 ani ar urma să muncească, de-a lungul vieții, cel mai puțin din Uniunea Europeană, potrivit celor mai noi date publicate de biroul european de statistică.

Corespondent Știrile ProTV: „Deși ne confruntăm cu un deficit de forță de muncă și vârsta de pensionare crește treptat în cazul femeilor, pentru a o egala pe cea a bărbaților, avem, în medie, cea mai scurtă viață profesională din Uniunea Europeană – 32,7 ani, pe când media europeană e de 37,5 ani. După România, cele mai scurte cariere sunt estimate în Italia, cu 33 de ani, și Bulgaria, cu 34,6 ani. La polul opus sunt locuitorii Țărilor de Jos, unde durata medie a vieții profesionale ajunge la 44 de ani. Urmează Suedia, cu 43,4 ani, și Danemarca – 42,6 ani.”

Indicatorul nu arată câți ani lucrează efectiv fiecare persoană, ci câți ani este de așteptat să participe la piața muncii, în funcție de situația actuală.

Femeile au, în medie, o viață profesională cu șapte ani mai scurtă decât bărbații, chiar dacă au o speranță de viață mai mare, tot cu șapte ani.

Dan Petre, sociolog: „Această diferență pune o presiune asupra bugetului de pensii. Un alt motiv important este legat de faptul că avem anumite categorii profesionale care ies la pensie mult mai devreme. Avem magistrații și militarii, în principal, care ies la pensie mult mai devreme. Și asta scade foarte mult media.”

Până acum, magistrații s-au putut pensiona și la 45 de ani, însă de anul acesta va crește treptat vârsta de pensionare și în cazul lor.

Pe de altă parte, românii care lucrează la negru, fără acte, nu apar în statistici.

Florian Libocor, economist: „O problemă care ne va durea probabil mult mai mult în viitor decât ne doare acum vor fi presiunea pe productivitate și pe finanțele publice. Odată ce forța de muncă scade, iar forța de muncă inactivă crește, ne duce la presiuni inflaționiste.”

Cu alte cuvinte, o viață profesională scurtă reduce contribuțiile la buget, într-o țară în care numărul pensionarilor aproape că îl egalează pe cel al angajaților. Și, deși vârsta de pensionare crește spre media Uniunii de 65 de ani, pensiile din România rămân printre cele mai scăzute din Europa.