Vestea neașteptată primită de un condamnat la moarte cu cateva momente înainte să fie executat

Guvernatorul statului Oklahoma, Kevin Stitt, a cruțat viața unui condamnat la moarte chiar înainte ca acesta să primească injecția letală joi, comutând pedeapsa bărbatului în închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată.

Stitt i-a acordat oficial clemență lui Tremane Wood, în vârstă de 46 de ani, care urma să fie executat pentru uciderea cu un cuțit a unui bărbat în timpul unui jaf eșuat în 2002. Este doar a doua oară când guvernatorul republican acordă clemență în cei aproape șapte ani de mandat.

„După o analiză aprofundată a faptelor și o reflecție rugătoare, am decis să accept recomandarea Comisiei de grațiere și eliberare condiționată de a comuta pedeapsa lui Tremane Wood în închisoare pe viață fără eliberare condiționată”, a anunțat Stitt, potrivit CNN.

„Această măsură reflectă aceeași pedeapsă pe care a primit-o fratele său pentru uciderea unui tânăr nevinovat și asigură o pedeapsă severă care ține un infractor violent departe de străzi pentru totdeauna”, a declarat guvernatorul.

Decizia exclude orice posibilitate de eliberare

În ordinul executiv prin care comută pedeapsa lui Wood, Stitt afirmă că Wood nu va mai avea dreptul să solicite sau să fie luat în considerare pentru o comutare a pedepsei, grațiere sau eliberare condiționată pentru tot restul vieții.

Stitt a acordat anterior clemență condamnatului la moarte Julius Jones în 2021, dar a respins recomandările de clemență în alte patru cazuri. Un total de 16 bărbați au fost executați în timpul mandatului lui Stitt.

Procurorul general al statului Oklahoma, Gentner Drummond, și-a exprimat dezamăgirea față de decizia guvernatorului.

„Sunt dezamăgit că guvernatorul a acordat clemență acestui criminal periculos, dar respect faptul că aceasta a fost decizia lui”, a declarat Drummond într-un comunicat.

Condamnarea a fost legată de un jaf eșuat

Wood urma să fie executat pentru rolul său în uciderea lui Ronnie Wipf, un muncitor agricol migrant în vârstă de 19 ani din Montana, în timpul unei tentative de jaf la un hotel din nordul orașului Oklahoma City, în dimineața zilei de Anul Nou din 2002.

Avocata lui Wood, Amanda Bass Castro Alves, a declarat că ea și echipa sa juridică sunt „profund recunoscătoare” pentru decizia lui Stitt.

„Această decizie onorează dorințele familiei domnului Wipf și ale victimei supraviețuitoare și sperăm că le va permite să găsească o oarecare pace”, se arată în declarația ei.

Wipf a crescut într-o comunitate religioasă hutterită din Montana, iar familia sa și victima supraviețuitoare a atacului au susținut clemența acordată, a spus Castro Alves.

George Burnett, unul dintre procurorii inițiali, a declarat că este îngrijorat de faptul că o comisie de eliberare condiționată formată din cinci membri poate avea un impact atât de profund asupra unui caz care a fost judecat timp de mai bine de 20 de ani.

„Ronnie Wipf este îngropat pe un deal singuratic undeva în câmpiile din Montana, iar când familia lui îl vizitează, se întreabă ce ar fi putut fi”, a spus Burnett.

Comisia de grațiere a fost divizată în decizie

Comisia de grațiere și eliberare condiționată din Oklahoma a votat săptămâna trecută cu 3-2 pentru a recomanda guvernatorului să acorde clemență.

În timpul audierii pentru clemență, avocații lui Wood nu au negat că acesta a participat la jaf, dar au susținut că fratele său, Zjaiton Wood, a fost cel care l-a înjunghiat pe Wipf. Zjaiton Wood a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitate de eliberare condiționată. Înainte de a muri în închisoare în 2019, el a recunoscut în fața mai multor persoane că l-a ucis pe Wipf, a declarat avocata lui Tremane Wood, Amanda Bass Castro Alves.

Castro Alves a declarat comisiei că Tremane Wood a avut un avocat ineficient, care bea mult la acea vreme și care nu s-a ocupat prea mult de caz. Ea a mai spus că procurorii au ascuns în mod necorespunzător juraților beneficiile pe care martorii le-au primit în schimbul mărturiei lor. Avocații lui Wood au cerut Curții Supreme a Statelor Unite să oprească execuția pe aceste motive, dar cererea le-a fost respinsă.

Procurorii l-au descris pe Wood ca fiind un criminal periculos care a continuat să participe la activități ale bandelor și să comită infracțiuni în timp ce se afla în închisoare, inclusiv cumpărarea și vânzarea de droguri, utilizarea de telefoane mobile de contrabandă și comandarea de atacuri asupra altor deținuți.

Condamnatul neagă crima și cere să fie auzit

Wood, care a depus mărturie în fața comisiei prin videoconferință din Penitenciarul de Stat din Oklahoma din McAlester, și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul său necorespunzător în închisoare și pentru participarea la jaf, dar a negat că ar fi fost cel care l-a ucis pe Wipf.

„Nu sunt un monstru. Nu sunt un criminal. Nu am fost și nu am fost niciodată”, a spus Wood.

Avocații lui Wood au cerut și Curții Supreme a Statelor Unite să oprească execuția, dar curtea a respins cererea joi dimineața. Avocații lui au susținut, printre altele, că procurorii nu au dezvăluit în mod corespunzător detaliile acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu un martor cheie.

