Vaticanul, dat în judecată după ce a concediat doi experţi care descoperiseră nereguli financiare

Este vorba de un evaluator general şi de adjunctul lui, care susţin că au fost concediaţi după ce au descoperit nereguli financiare.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat joi că nu are niciun comentariu de făcut cu privire la acest proces, scrie news.ro.

Procedura a fost iniţiată săptămâna trecută de avocaţii lui Libero Milone şi lui Ferruccio Panicco la Procuratura Vaticanului.

Milone, în vârstă de 74 de ani, fost preşedinte şi director general al Deloitte Italia, a fost numit de Papa Francisc în 2015 ca parte a unui efort de a face „curăţenie” în finanţele Vaticanului şi de a ridica procedurile contabile la standardele internaţionale de responsabilitate şi transparenţă.

Însă în 2017, cardinalul arhiepiscop Angelo Becciu, care era atunci numărul doi în Secretariatul de Stat al Vaticanului, cel mai important departament al acestuia, l-a „sfătuit” pe expert să demisioneze.

Becciu a declarat pentru Reuters în 2017 că Milone „a mers împotriva tuturor regulilor şi spiona viaţa privată a superiorilor şi a personalului”, inclusiv pe a sa.

Milone neagă acest lucru, spunând că doar a căutat informaţii pe care avea dreptul să le vadă în calitatea sa de evaluator general. „Am făcut ceea ce trebuie, nu am spionat niciodată, am fost cinstiţi, am făcut ceea ce trebuia să facem, dar, din păcate, ceea ce a trebuit să facem a fost foarte deranjant”, a declarat Milone.

La rândul său, Papa Francisc l-a demis pe Becciu în 2020. În prezent, Becciu este unul dintre cei 10 acuzaţi într-un proces la Vatican pentru acuzaţii care includ corupţie şi deturnare de fonduri în legătură cu achiziţionarea unei clădiri din Londra. Toţi acuzaţii neagă orice abatere.

Procuratura Vaticanului a declarat că a redeschis recent o anchetă cu privire la evenimentele petrecute în momentul demiterii din 2017. Milone a fost citat să se prezinte săptămâna viitoare.

Becciu a declarat pentru Reuters că nu are nimic nou de spus despre cazul Milone, făcând trimitere la mărturia sa depusă la tribunalul unde este judecat acum, care spune că Papa a fost cel care a ordonat înlăturarea lui Milone şi că el doar a executat-o. Avocaţii lui Becciu au declarat că Milone a dat o „reconstituire complet nefondată” a evenimentelor în dosarul din justiţie.

Milone susţine că, la începutul mandatului său, a avut relaţii bune cu Papa, îi spunea tot ceea ce găsea şi se întâlnea cu el în mod regulat. Dar lucrurile s-au schimbat în 2016, cam în acelaşi timp în care i-a cerut lui Becciu mai multe informaţii despre clădirea din Londra şi a suspectat că Papa nu i-a mai primit scrisorile după aceea.

Dosarul juridic de 53 de pagini, care a fost văzut de Reuters, acreditează ideea că a fost pus „un filtru” care a îngreunat accesul lui Milone la Papa Francisc, iar suveranul pontif a fost ţinta unei „operaţiuni de dezinformare” din partea unor oficiali de la Vatican.

Milone a declarat că a depistat transferuri suspecte între conturile bancare ale unor înalţi oficiali ai Vaticanului, altele care implicau spitale asociate cu Vaticanul, iar la un moment dat a descoperit un cont de e-mail din biroul privat al Papei compromis de un program de tip spyware.

Avocaţii lui Milone spun că, în 2016, Becciu şi asistenţii săi i-au arătat expertului un document despre proprietăţile imobiliare ale Secretariatului de Stat, inclusiv clădirea din Londra. Milone a cerut apoi o documentaţie completă despre tranzacţiile imobiliare „pentru a desfăşura activităţi normale de audit”, dar nu a primit-o niciodată.

„Şi acum sunt pus pe o cruce pentru că am făcut ceea ce trebuia? Pentru că am făcut ceea ce ar fi trebuit să fac?”, a declarat Milone, care susţine că i-a fost distrusă cariera şi reputaţia.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 10-11-2022 22:42