Imaginea de pe pictura murală dintr-o capelă a Bazilicii Sfântul Laurențiu din Lucina, în centrul Romei, a fost îndepărtată peste noapte, lăsând îngerul care semăna cu Giorgia Meloni fără cap, arată The Guardian.

Sosia Giorgiei Meloni a apărut după restaurarea efectuată de un artist amator, Bruno Valentinetti, asemănarea fiind semnalată pentru prima dată de La Repubblica, sâmbătă.

Valentinetti a declarat miercuri pentru ziar că i s-a cerut să o îndepărteze, de către Vatican. Un purtător de cuvânt al Vaticanului nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Valentinetti a negat zile întregi că ar fi restaurat în mod deliberat chipul îngerului pentru a semăna cu Meloni, înainte de a mărturisi. „Da, este chipul prim-ministrului. Dar este similar cu pictura anterioară”, a declarat el pentru La Repubblica.

Tabloul modificat a fost finalizat pentru prima dată în 2000 și nu este protejat de nicio reglementare privind patrimoniul cultural.

Anchete la toate nivelele

Asemănarea cu Meloni a determinat anchete din partea Ministerului Culturii din Italia și a Diecezei de Roma, cardinalul Baldo Reina, vicarul general al diecezei, exprimându-și „amărăciunea” față de incident. El a declarat: „Imaginile artei sacre și ale tradiției creștine nu pot fi utilizate în mod abuziv sau exploatate”.

Daniele Micheletti, preotul paroh al bazilicii, a declarat că a observat „o anumită asemănare” cu Meloni, dar a insistat că i-a cerut lui Valentinetti să restaureze pictura, care suferise daune din cauza apei, exact așa cum era.

De când a izbucnit scandalul, biserica a fost plină de vizitatori curioși să vadă imaginea cu ochii lor. „A fost un val de oameni care au venit să o vadă în loc să asculte slujba sau să se roage. Era inacceptabil”, a spus Micheletti.

Politicienii din opoziție au profitat de scandal, membrii Mișcării Cinci Stele afirmând într-un comunicat că arta și cultura nu ar trebui să riște să devină „un instrument de propagandă sau orice altceva, indiferent dacă chipul reprezentat este cel al prim-ministrului”.

Giorgia Meloni a râs de incident, postând o fotografie a picturii pe contul său de Instagram cu legenda: „Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger” și un emoji râzând.