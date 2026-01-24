Trump mizează pe influența politică a Italiei asupra Israelului, palestinienilor și statelor arabe. Propunerea vine în contextul eforturilor SUA de a crește credibilitatea inițiativei, pe fondul războiului de doi ani care a devastat Gaza, cauzând circa 72.000 de morți, conform datelor Hamas.

Italia ar promite antrenarea viitoarei forțe de poliție palestiniene, însă biroul premierului Giorgia Meloni și Ministerul de Externe au refuzat comentariile, în timp ce Casa Albă va face un anunț, arată news.ro.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a refuzat să spună dacă SUA au adresat o invitaţie Romei. „Anunţurile privind ISF vor fi făcute în curând”, a spus ea.

Surse familiarizate cu discuțiile indică ezitări italiene privind oportunitatea aderării, deși există voință pentru pacea în Gaza; Meloni a evitat ceremonia de semnare a Consiliului de Pace al lui Trump, invocând conflicte constituționale, dar a promis flexibilitate la modificări.

Planul în 20 de puncte al lui Trump din octombrie întâmpină întârzieri majore, Israelul și Hamas fiind în dezacord pe elemente cheie, iar SUA caută în continuare țări dispuse să trimită trupe. Meloni practică un echilibru delicat cu Trump – l-a apărat public vineri alături de cancelarul german Friedrich Merz și a salutat ambițiile sale pentru Nobelul Păcii –, după ce Trump a amenințat cu tarife comerciale Franța și a retras oferta către Canada pentru critici voalate.



