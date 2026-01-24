„Consider acest lucru o insultă la adresa memoriei victimelor tragediei de Anul Nou şi o insultă la adresa familiilor lor, îndoliate de pierderea celor dragi”, a scris Meloni pe X.

Corsicanul în vârstă de 49 de ani este anchetat împreună cu soţia sa în cadrul anchetei deschise după tragedie. El a fost eliberat vineri după ce „unul dintre prietenii săi apropiaţi” a plătit o cauţiune de 200.000 de franci elveţieni (aproximativ 215.000 de euro).

Instanţa i-a impus aceleaşi „măsuri alternative” ca şi soţiei sale, măsuri menite să „contracareze riscul de fugă prezentat de inculpat”.

Prim-ministrul italian a asigurat că guvernul său „va cere autorităţilor elveţiene explicaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat”.

Şi Antonio Tajani, ministrul italian al Afacerilor Externe, şi-a exprimat nemulţumirea, afirmând că a rămas „fără cuvinte” după eliberarea lui Jacques Moretti.

Aceasta „constituie o adevărată jignire la adresa sentimentelor familiilor care şi-au pierdut copiii”, a scris el.

Înainte de arestarea preventivă a proprietarului Constellation pe 9 ianuarie, mai mulţi avocaţi ai victimelor sau ai familiilor victimelor s-au arătat surprinşi de faptul că procuratura nu a luat în considerare riscul de coluziune sau chiar de fugă, lăsându-l în libertate.

Avocaţii şi-au exprimat uimirea după anunţarea eliberării sale.

Este „un scandal şi o ruşine faţă de victime şi familiile lor”, a declarat, de exemplu, pentru AFP avocatul Jean-Luc Addor, care reprezintă rudele unui adolescent decedat.

Christophe De Galembert, avocatul tatălui unui tânăr decedat, a denunţat în ziarul Le Figaro „o decizie neaşteptată şi deosebit de şocantă pentru clientul meu şi familiile victimelor”.

„Suspiciuni foarte grave planează asupra lui Jacques Moretti”, aminteşte el, evocând „riscul de fugă în Franţa, şi în special în Corsica, unde inculpatul are totuşi legături cunoscute”.

El se întreabă, de asemenea, despre „riscul de coluziune, fie cu terţi, fie chiar între soţii Moretti” „Clienţii mei subliniază că, încă o dată, nu se ţine cont de riscul de coluziune şi de dispariţia probelor”, a regretat vineri, într-un mesaj adresat AFP, avocatul Romain Jordan, care reprezintă mai multe familii ale victimelor.

În total, 70 dintre cele 116 persoane rănite în incendiu rămân spitalizate, dintre care 26 în Elveţia şi 44 în străinătate (Germania, Belgia, Franţa şi Italia), conform AFP.

