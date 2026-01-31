Fresca apare într-o capelă a bazilicii San Lorenzo din Lucina, în inima Romei unde au fost efectuate lucrări recente de restaurare, precizează cotidianul La Repubblica, care a dezvăluit primul informaţia.



În dreapta unui bust de marmură al lui Umberto al II-lea de Savoia, ultimul rege al Italiei, un înger purtând un pergament pe care apare o hartă a Italiei prezintă trăsături foarte apropiate de cele ale şefului guvernului ultraconservator italian.



Artistul voluntar din spatele restaurării, Bruno Valentinetti, a negat în presă că ar fi vrut să o înfăţişeze pe Giorgia Meloni, oferind asigurări că nu a făcut decât să restaureze fresca originală în mod identic.



Informaţia a stârnit mai multe reacţii politice, în special din partea opoziţiei de centru-stânga care i-a cerut ministrului italian al Culturii, Alessandro Giuli, să contacteze Superintendenţa de la Roma - care administrează, întreţine şi promovează bunurile arheologice, istorice şi artistice aparţinând oraşului - pentru a efectua verificări.

