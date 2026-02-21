Între războiul fără sfârșit împotriva Ucraina, criza economică generată de acest conflict și represiunea politică, țara a înregistrat vânzări record de astfel de medicamente în fiecare an de la izbucnirea pandemiei de Covid-19, în 2020. Totalul de anul trecut aproape că a triplat consumul farmaceutic din 2019, ultimul an înainte de acest deceniu nefast, scrie El Pais.

Datele furnizate de compania rusă de consultanță DSM indică o situație din ce în ce mai gravă. În 2025, anul în care negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost reluate fără succes, vânzările de antidepresive au crescut cu 36% față de 2024.

Aceasta înseamnă 22,3 milioane de cutii vândute anual, pentru o populație de aproximativ 143 de milioane de locuitori. De fapt, războiul a dus la o dependență mai mare de aceste medicamente decât în timpul crizei Covid.

Prin comparație, în 2021, chiar înainte ca ofensiva împotriva Ucrainei să înceapă în februarie 2022, farmaciile din Rusia au vândut 9,2 milioane de cutii. În timpul pandemiei, prima mare criză a deceniului, totalul a fost de 7,9 milioane — cu o jumătate de milion mai puțin decât în 2019, ultimul an „liniștit”.

O altă agenție de consultanță, RNC Pharma, a transmis un raport ziarului rus RBK, care indică o tendință similară, dar estimează numărul de antidepresive vândute anul trecut la 23,5 milioane de cutii.

Rușii au trecut mai ușor peste pandemie decât peste război

Războiul început de Rusia în urmă cu aproape patru ani pare să fi avut un impact emoțional mai mare asupra populației decât coronavirusul, o perioadă în care reacția Kremlinului a fost considerată notabil de relaxată, cu foarte puține lockdown-uri.

Potrivit guvernului rus, aproximativ 130.000 de cetățeni au murit din cauza virusului între aprilie 2020 și iunie 2021, deși rata excesului de mortalitate a depășit jumătate de milion de persoane în aceeași perioadă.

Este posibil ca războiul să fie mai prezent în viața de zi cu zi a rușilor decât inamicul invizibil reprezentat de Covid-19. Publicația independentă rusă Mediazona și BBC folosesc surse publice pentru a documenta numele soldaților ruși care au murit de la începutul războiului. Potrivit acestor date, intensificarea ofensivei ruse după revenirea lui Trump la putere în Statele Unite a dus, până la sfârșitul anului 2025, la peste 160.000 de morți, deși totalul este, aparent, „mult mai mare”, din cauza numărului de nume care nu au fost făcute publice. Conform estimărilor, pierderile au ajuns la 352.000, fără a lua în calcul răniții și victimele problemelor de sănătate mintală post-traumatice.

Cel mai vândut medicament

Potrivit DSM, cel mai bine vândut medicament din țară este inhibitorul de serotonină Zoloft, al cărui brevet aparține companiei americane Viatris. Alte medicamente aflate în top sunt amitriptilina și fluoxetina.

„Problema antidepresivelor este că uneori sunt folosite ca primă opțiune atunci când nu sunt necesare, existând alte tipuri de tratament, așa cum se întâmplă în cazurile de depresie ușoară sau moderată”, spune Irene de la Vega Rodríguez, psiholog clinician la Spitalul Clinic San Carlos din Madrid.

„În primul rând, înainte de a încerca un tratament medicamentos, este important ca pacienții să fie tratați prin psihoterapie. O altă problemă este tendința de a medicaliza problemele vieții cotidiene, probleme sociale sau situații pe care un produs farmaceutic rareori le poate rezolva”, explică specialista.

Prețurile medicamentelor variază considerabil de la o țară la alta. Fluoxetina în Rusia costă aproximativ 2 dolari, în timp ce un pachet de 28 de pastile de Zoloft poate ajunge la circa 7,73 dolari. Salariul mediu anual în Rusia era de aproximativ 83.000 de ruble (aproape 10.900 de dolari) în ianuarie 2025, cu un venit lunar de aproximativ 908 dolari, potrivit platformei ruse de recrutare HH.