În timp ce câteva familii au plecat deja spre casă, altele s-au refugiat în zone mai sigure. Cei care și-au părăsit locuințele și sunt cazați temporar primesc sprijin din partea autorităților și a organizațiilor comunitare. Pe de altă parte, poliția din Irlanda de Nord a început să facă publice imagini cu vandalii.

Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional.

După lăsarea întunericului, câteva locuințe din nordul orașului Belfast au fost din nou ținta atacurilor. Alexandra stă de 11 ani acolo, însă mărturisește că, la fel ca mulți alți români, acum trăiește cu frică și s-a baricadat, mai ales de când casa vecinilor ei musulmani a fost incendiată.

Alexandra, româncă stabilită în Belfast: „Nu se mai întâmplă ca și zilele trecute, când au atacat în grupuri. Acum atacă în spatele casei o persoană mascată. Stăm cu draperiile trase. E în mare parte întuneric în casă, ca să nu-și dea nimeni seama că ar locui cineva aici. Am stat cu teamă, cu spaimă toată noaptea, n-am dormit deloc. Noi am spus că mai așteptăm să vedem ce se întâmplă în weekend. Dacă lucrurile vor degenera, cu siguranță vom pleca și noi, că altă soluție nu avem.”

De teamă că li s-ar putea întâmpla ceva rău, unii români vin spre casă de pe aeroportul din Dublin, alții pornesc la drum cu mașinile personale ori caută refugiu la rude sau prieteni.

Român stabilit în Londra: „În ultimele două zile sunt apelat de cei care locuiesc în Belfast și se interesează despre posibilități de a se realoca în Londra, pentru că lucrurile sunt foarte complicate. Vorbim de familii cu copii cu tot; oamenii sunt într-un impas foarte mare și nu știu în ce direcție să o apuce. Marea majoritate vor să se mute în Anglia, pentru că ei au și rezidență aici – mare parte dintre ei.”

Sunt sprijiniți cu cazare și mâncare

De la izbucnirea violențelor, peste 100 de conaționali au cerut ajutorul Asociației Comunitatea Românească Interculturală din Belfast.

Mălina Vîrtejanu, președinta asociației, consul onorific al României în Irlanda de Nord:

„Unii dintre ei ne-au sunat după ce au ajuns, prin grija poliției, ori în hotelul unde au fost duși de către poliție să fie în siguranță. Le trimitem mâncare acolo unde sunt. Dacă le-au fost atacate doar mașinile și nu au putut ieși din casă de teamă, nu și-au mai trimis copiii la școală. Le-am trimis pachete cu mâncare.”

Poliția din Irlanda de Nord a anunțat că 150 de agenți din alte regiuni ale Marii Britanii au fost trimiși în sprijinul forțelor locale.

Asistent șef de poliție Ryan Henderson, Poliția din Irlanda de Nord: „Am lansat operațiunea de identificare publică a suspecților. În spatele meu puteți vedea primele două imagini cu persoanele pe care dorim să le audiem în legătură cu aceste incidente. Vor fi publicate și alte fotografii pe măsură ce detectivii noștri continuă să lucreze pentru identificarea celor responsabili și aducerea lor în fața justiției.”

În ultimele ore, 16 indivizi bănuiți că au provocat violențe au fost arestați. Între timp, sudanezul de la care au început mișcările de stradă a ajuns în fața instanței și este acuzat de tentativă de omor.

Corespondent PRO TV: „Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în ultimele 24 de ore nu au mai avut loc atacuri în care să fie implicați direct cetățeni români. Totuși, sunt multe familii care, în continuare, sunt speriate și încearcă să găsească soluții pentru a pleca din casele lor.

Românii care au nevoie de ajutor sunt îndemnați să sune la numărul de urgențe 999 ori la numerele asociațiilor afișate pe site-ul Consulatului General al României la Edinburgh. În funcție de caz, persoanele vor fi cazate temporar în spații special amenajate ori acasă la persoane cunoscute.

Chiar dacă nu vorbesc engleza, este important să știe că există traducători pregătiți să le ofere asistență, inclusiv în cazul în care au nevoie de informații privind acte ori bilete către alte destinații.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445 , precum și telefonul de urgență al Ambasadei României la Dublin: +353 864 684 351.