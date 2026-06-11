Fie prin grija autorităţilor locale, în spaţii de cazare special amenajate, fie la reşedinţele unor persoane cunoscute, acestea se află în prezent în siguranţă, a transmis joi Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

MAE monitorizează situația din Irlanda de Nord

MAE reiterează că de la începutul evenimentului care a generat protestele violente din Irlanda de Nord, MAE, prin intermediul Ambasadei României la Londra şi al Consulatului General al României la Edinburgh, a întreprins demersuri în raport cu autorităţile locale în vederea aflării unor detalii relevante cu privire la posibila prezenţă a unor cetăţeni români printre persoanele afectate.

Pe lângă contactul permanent cu Consulatul din Edinburgh şi consulul onorific din Belfast, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Laura Popescu, este în legătura cu Hilary Benn, ministrul de stat pentru Irlanda de Nord din Guvernul de la Londra. Ea a transmis îngrijorarea părţii române legată de evoluţii şi a mulţumit pentru susţinerea acordată de autorităţile locale cetăţenilor români afectaţi. Ministrul britanic a transmis asigurări că sunt depuse toate eforturile pentru dezescaladarea situaţiei.

Ministrul britanic oferă asigurări

În vederea acordării asistenţei consulare cetăţenilor români, au fost întreprinse demersuri la nivelul Ambasadei României la Londra, inclusiv prin intermediul biroului ataşatului pentru afaceri interne, care se află în contact cu autorităţile pe linie de afaceri interne, precum şi la nivelul Consulatului General al României la Edinburgh, în a cărui circumscripţie se află Irlanda de Nord.

De asemenea, oferă sprijin şi consulul onorific al României la Belfast, asociaţii comunitare şi lideri religioşi din comunitatea românească din Irlanda de Nord.

Având în vedere proximitatea geografică, pentru facilitarea accesului cetăţenilor români afectaţi la servicii consulare de urgenţă, a fost implicată în acordarea asistenţei consulare şi secţia consulară a Ambasadei României la Dublin.

Ambasada din Dublin a fost implicată

În ceea ce priveşte numărul total de solicitări de asistenţă consulară, de la declanşarea crizei şi până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare menţionate, a gestionat şase solicitări de asistenţă consulară, care au vizat un număr total de 20 de cetăţeni români, dintre care 13 adulţi şi 7 minori, plus un cetăţean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetăţean român. Unii dintre aceştia şi-au semnalat prezenţa în raport cu misiunea diplomatică şi oficiile consulare române şi au transmis că le-au fost afectate locuinţele, automobilele sau sediile societăţilor comerciale pe care le deţin.

Documentele de călătorie au fost eliberate

MAE a acordat asistenţă consulară cetăţenilor români care au solicitat revenirea în ţară şi care nu se aflau în posesia unor documente de călătorie valabile, până în prezent fiind eliberate şapte titluri de călătorie de către secţia consulară a Ambasadei României la Dublin.

Consulul General al României la Edinburgh s-a deplasat joi la Belfast pentru a se întâlni cu familiile afectate, solicitând întrevederi inclusiv cu autorităţile locale şi cu forţele de poliţie din Belfast.

MAE le recomandă cetăţenilor români aflaţi în Irlanda de Nord să urmeze indicaţiile poliţiei locale şi să evite deplasările în zonele în care au loc demonstraţii.

Cetăţenii români au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445, precum şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Dublin: +353 864 684 351.