Dar, marți noapte, manifestanții au vandalizat mașini și locuințe, inclusiv casele a trei români.

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La Belfast s-au înregistrat din nou violențe. Bărbați îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite au aruncat cu pietre, sticle și pavele smulse de pe jos către forțele de ordine. Au distrus garduri și au folosit bucățile de lemn drept proiectile. 12 polițiști au fost răniți.

Dan Johnson, corespondent BBC: „Sunt informații că protestatarii din Glengormley încearcă să traverseze autostrada pentru a ajunge la locul unde se află un hotel pentru imigranți. Poliția a reușit să împiedice acest grupă să ajungă la respectivul hotel și să provoace probleme acolo, însă a fost o provocare uriașă pentru forțele de ordine să țină această mulțime într-un loc unde poate fi controlată”.

Confruntările de stradă s-au limitat însă la periferiile nord-vestice ale orașului.

Violențele nu au atins amploarea celor de marți noaptea, când au fost incendiate un autobuz, autoturisme și locuințe. Au fost vandalizate și casele a trei familii de români, care au transmis că nu vor să revină în locurile din care au fost evacuați.

Mălina Vîrtejanu, directoarea Belfast Intercultural Romanian Comunity: „Din păcate și familii de români au fost printre cei vizați, nefiind 'targetați' în mod direct, dar au fost și familii de români care au avut nevoie de suport. Experiența ultimelor trei veri, asta fiind cea de-a treia, ne arată că nu se vor întoarce și nu vor să se întoarcă. Depinde de tipul de locuință pe care îl au, dacă este o proprietate privată este foarte probabil ca nici măcar proprietarul să nu-i vrea înapoi în casa de teamă ca va fi din nou atacată casa”.

Incidentele de marți au șocat comunitatea din Belfast și i-au înspăimântat pe străinii stabiliți în Irlanda de Nord.

Patrick Corrigan, director at Amnesty International UK: „Multe familii au rămas fără case, familii de peste tot din Belfast, oameni care au venit aici din alte părți ale lumii, alții care s-au născut și au crescut aici. Dar au devenit o țintă din cauza culorii pielii, a presupusei țări de origine sau a credinței. Am primit mesaje de la școli, unde multe bănci au rămas goale astăzi pentru că elevii care ar fi trebuit să fie acolo au rămas pe drumuri sau au ajuns în centre de urgență. Sau pentru că părinții lor s-au temut să-i ducă la școală”.

Tensiunile interetnice au izbucnit după ce luni noaptea în Belfast, un imigrant sudanez, de 30 de ani, a înjunghiat un irlandez pe stradă. Victima, de 44 de ani, a fost salvata de martorii care au intervenit cu mult curaj, dar a suferit numeroase leziuni, a rămas fără un ochi și cu răni grave la celălalt.

Atacatorul a apărut în fața unui judecător și a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor.

Hilary Benn, secretar de stat pentru Irlanda de Nord: „Nimic nu poate justifica violența pe care am văzut-o aseară pe străzile Irlandei de Nord, cu bandiți mascați care încercau să incendieze și să intimideze oamenii și să-i scoată din case. Cei care organizează astfel de proteste au susținut că fac acest lucru pentru a proteja comunitățile. De fapt, ei fac exact opusul. Ei fac rău comunităților și rănesc oameni nevinovați care sunt îngroziți de ce se întâmplă”.

Familia victimei a condamnat violențele și transmite că protestele pașnice sunt singura cale de urmat.