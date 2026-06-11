Una dintre victime a suferit răni atât de grave încât, potrivit familiei și medicilor, va rămâne pentru tot restul vieții în stare vegetativă.

„Nu reacționează la numele său, nu reacționează la zgomote. Singurul lucru pozitiv este că respiră singur”, a declarat avocatul său în fața instanței, potrivit 7sur7.be.

Cei doi români au comparut în fața tribunalului pentru violențele extrem de grave care au avut loc la bâlciul din Turnhout, în Anvers.

Un proprietar de atracții și unul dintre angajații săi au fost răniți cu un box metalic și cu un antifurt de bicicletă. Motivul agresiunii pare greu de înțeles.

Un prieten al agresorilor lucrase o perioadă la standul de gogoși al victimei, însă fusese concediat.

Într-o noapte, cei doi români fără domiciliu oficial în Belgia, au decis să răzbune concedierea acestuia. A urmat o explozie de violență extremă, cu consecințe devastatoare și ireversibile pentru cele două victime.

„Cei doi inculpați au pus la cale împreună un plan de răzbunare. Au acționat în mod clar cu premeditare, deoarece au trecut de mai multe ori pe lângă rulota forainului în acea seară”, a declarat procurorul.

„Au inventat un pretext cerând o brichetă și refuzând să o înapoieze, căutând astfel să provoace o confruntare cu victimele.”, a mai declarat acesta.

Antifurtul de bicicletă, folosit ca armă

Cei doi inculpați au căutat și au obținut confruntarea. Unul dintre ei se pregătise din timp și, potrivit unui martor, avea asupra sa un box metalic. Cu această armă l-a lovit pe proprietarul atracției la tâmplă, cu o forță brutală. După o primă altercație, cei doi au plecat.

Unul dintre români nu a suportat însă faptul că victimele s-au apărat și au ripostat. Furios după prima încăierare, s-a întors la standul de gogoși împreună cu complicele său, de această dată înarmat cu un antifurt metalic de bicicletă. Cu acesta l-a lovit în cap pe administratorul standului.

Leziuni ireversibile

Proprietarul standului a suferit o fractură craniană și prezintă în continuare o incapacitate de muncă de 50%. Angajatul său, lovit în cap cu boxul metalic, se află într-o stare și mai gravă.

„A fost transportat la spital cu starea de conștiență alterată. Investigațiile au arătat o hemoragie cerebrală, iar el a intrat în comă”, a explicat avocatul victimei.

„Între timp s-a trezit, dar este mult spus. Nu reacționează nici la numele său, nici la zgomote. Singura reacție este un reflex de tresărire la mișcări bruște. Depinde de ceilalți pentru absolut tot: mers la toaletă, îmbrăcat... Nu mai poate face nimic singur. Trebuie deplasat cu un lift special pentru pacienți. Singurul aspect pozitiv este că respiră autonom.”, a mai precizat el.

Avocatul solicită o despăgubire provizorie de 50.000 de euro pentru clientul său, sumă care ar putea crește ulterior.

Pedepsele cerute de procurori

Ministerul Public din Belgia a cerut o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru unul dintre români și o pedeapsă de trei ani pentru complicele lui.

Procurorul general a semnalat și atitudinea îngrijorătoare a principalului acuzat: „Ceea ce mă deranjează este lipsa totală de conștientizare a lui B. Când poliția l-a întrebat dacă este dispus să despăgubească victimele pentru cheltuielile medicale, el a răspuns că ar accepta doar în schimbul unei reduceri a pedepsei."

Soția angajatului grav rănit a fost prezentă la ședința de judecată și a luat pentru scurt timp cuvântul.

„Soțul meu își va petrece restul vieții în stare vegetativă. Și pentru copiii noștri este teribil”, a spus aceasta cu lacrimi în ochi.

Procesul va continua pe 24 iunie.