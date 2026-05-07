Într-o notă adresată corpului diplomatic, Ministerul rus de Externe a avertizat miercuri că vor avea loc ”atacuri de represalii” în capitala Ucrainei, „inclusiv împotriva centrelor de decizie”, dacă Ucraina perturbă sărbătorirea Zilei Victoriei, la 9 mai, la Moscova.

Rusia nu precizează natura ameninţării la adresa acestor comemorări, iar Ucraina nu a reacţionat imediat după difuzarea acestei note.

Rusia sărbătoreşte în fiecare an Ziua Victoriei Uniunii Sovietice (URSS) în al Doilea Război Mondial printr-o mare defilare militară în Piaţa Roşie, la Moscova.

La începutul acestei săptămâni, ea a decretat în acest sens un armistiţiu unilateral cu Ucraina la 8 şi 9 mai.

Armata rusă şi-a continuat miercuri atacurile împotriva Ucrainei, un semn al unui „refuz evident” al unui armistiţiu propus de către Kiev, a acuzat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la o zi după uciderea a aproape 30 de persoane în bombardamente ruseşti.

Rusia nu a răspuns declaraţiei Kievului cu privire la acest armistiţiu, începând de miercuri de la miezul nopţii, o contrapropunere formlatră de Kiev după ce Moscova şi-a decretat armistiţiul de 9 mai.