Începând cu 1 iulie 2026, Bulgaria a introdus oficial vaccinarea obligatorie împotriva varicelei (vărsatul de vânt) ca parte a calendarului revizuit de imunizare a copiilor, marcând o extindere semnificativă a programului național de prevenire care vizează reducerea răspândirii uneia dintre cele mai frecvente infecții pediatrice, scrie Novinite.

În România, vaccinul împotriva varicelei este opțional și contra cost, deși țara noastră are printre cele mai multe cazuri raportate, peste 500.000 de copii infectați în ultimul deceniu și jumătate.

Datele oficiale prezintă cel puțin 35.000 de cazuri pe an în România și, deși este considerată o boală a copilăriei fără urmări semnificative, specialiștii au observat o creștere a incidenței de AVC-uri și encefalită la copiii nevaccinați, din cauza banalului vărsat de vânt.

Mai mult, medicii au constat în ultimii ani o creștere neobișnuită a cazurilor de adulți infectați cu varicelă. Boala este în cazul adulților gravă și poate duce la pneumonie variceloasă, encefalită sau infecții bacteriene secundare ale pielii, iar uneori la moarte.

În conformitate cu noul cadru legal din Bulgaria, copiii vor primi două doze de vaccin. Prima doză este programată pentru cei cu vârsta între 12 și 15 luni, în timp ce a doua va fi administrată când copiii împlinesc vârsta de 4 ani. Autoritățile sanitare se așteaptă ca stocurile de vaccin să fie livrate în depozitele Ministerului Sănătății în termen scurt pentru a sprijini implementarea.

Vaccinarea anti-varicelă, obligatorie de la 1 iulie pentru copiii născuți în 2025

Calendarul actualizat include, de asemenea, reguli tranzitorii pentru copiii născuți în 2025. Cei fără antecedente medicale confirmate de varicelă sunt eligibili pentru imunizare. De la începutul lunii iulie, vaccinarea devine obligatorie pentru copiii născuți între 1 ianuarie și 30 iunie 2025. În cazurile în care infecția anterioară nu poate fi verificată, vaccinul poate fi administrat în continuare în siguranță.

Oficialii menționează că în 2026 nu va exista o campanie separată de revaccinare, deoarece a doua doză se va aplica doar cohortelor incluse în noul program stabilit de acum înainte.

Ministerul Sănătății a asigurat disponibilitatea vaccinului în cadrul programului național, cu prevederi care permit administrarea alături de alte imunizări de rutină ale copiilor. Cu toate acestea, atunci când sunt combinate cu vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR), ambele doze trebuie administrate fie simultan, fie la un interval de cel puțin 30 de zile.

Experții medicali subliniază importanța măsurii pentru sănătatea publică. Conf. Dr. Yordanka Uzunova, șefa Clinicii de Pediatrie de la Spitalul Lozenets și secretar al Asociației Bulgare de Pediatrie, a subliniat transmisibilitatea ridicată a bolii, menționând că riscul de infecție după expunere poate ajunge până la 90%. Deși este adesea percepută ca o boală ușoară a copilăriei, ea a avertizat că complicațiile pot fi severe.

”Vaccinul salvează vieți”

„Vaccinul este ceva ce salvează vieți omenești”, a spus Uzunova, subliniind valoarea preventivă a imunizării.

De asemenea, ea a clarificat că unii copii ale căror vaccinări au fost amânate anterior ar putea fi încă incluși în noul cadru. Potrivit specialiștilor, schema cu două doze este concepută pentru a asigura o imunitate puternică și de lungă durată. Vaccinul este deja disponibil în Bulgaria, permițând începerea imediată a programului.

Uzunova a adăugat că vaccinul împotriva varicelei poate fi administrat alături de majoritatea celorlalte vaccinuri din calendarul obligatoriu, cu excepția altor vaccinuri vii, cum ar fi MMR, care necesită un interval minim de 30 de zile atunci când nu sunt administrate împreună.

Profesioniștii din domeniul sănătății subliniază, de asemenea, că vaccinul este utilizat la nivel internațional de zeci de ani și este bine cunoscut atât medicilor, cât și părinților din Bulgaria. Până acum, a fost doar recomandat și contra cost, ceea ce face ca trecerea la includerea obligatorie să fie o schimbare notabilă în politica națională de sănătate preventivă.